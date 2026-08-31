Gürbulak Gümrük Sahası'nda uyuşturucu operasyonu
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Sahası'nda Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir TIR'da arama yapıldı. Aramada büyük piknik tüpünün iç kısmına gizlenmiş halde 5 kilo 202 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili İran uyruklu sürücü gözaltına alındı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Sahası'nda bir TIR aracında yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. 28 Ağustos 2026 günü İran'dan Türkiye'ye gitmek üzere gümrük sahasına gelen ve sürücülüğünü İran uyruklu Jafar J.'nin yaptığı TIR aracının dorsesi kontrol edildi.
Aramada dorsede bulunan büyük piknik tüpünün iç kısmına zulalanmış halde şeffaf poşetler bulundu. Poşetlerde 5 kilo 202 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan soruşturma başlatıldı. Şüpheli gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi.