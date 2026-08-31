Gürbulak Gümrük Sahası'nda uyuşturucu operasyonu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Sahası'nda Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir TIR'da arama yapıldı. Aramada büyük piknik tüpünün iç kısmına gizlenmiş halde 5 kilo 202 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili İran uyruklu sürücü gözaltına alındı.