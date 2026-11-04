İstanbul'da haftanın üçüncü iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Sağanağın da etkisiyle özellikle Anadolu Yakası'nda ana arterler, köprü bağlantıları ve otoyollarda araçlar güçlükle ilerledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki yoğunluk yüzde 76'ya, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 85'e yükseldi.

İstanbul'da işe ve okula gitmek için sabah saatlerinde yola çıkanlar, sağanağın etkisiyle trafikte yoğunluk oluşturdu. Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu, bağlantı yolları ve köprü geçişlerinde trafik akışı yavaşladı.

ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK YÜZDE 85'E ÇIKTI

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun Göztepe-Kozyatağı arasındaki bölümünde her iki yönde de trafik durma noktasına geldi. Maltepe-Kartal ve Pendik-Tuzla arasındaki bazı kesimlerde de yoğunluk yaşandı.

TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde Sancaktepe'de başlayan trafik Ataşehir'e kadar uzandı. Ankara istikametinde ise Ferhatpaşa'dan Sultanbeyli'ye kadar araçlar ağır ilerledi.

Şile Otoyolu'nun Üsküdar istikametinde Ihlamurkuyu mevkisinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar trafik yoğunluğu görüldü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne geçişte Kozyatağı'ndan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geçişte ise Ataşehir'den itibaren araç yoğunluğu oluştu.

AVRUPA YAKASI'NDA DA TRAFİK YAVAŞLADI

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Beylikdüzü-Bakırköy ve Zeytinburnu-Şişli arasında araçlar güçlükle ilerledi.

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde ise Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında yoğunluk gözlendi.

Trafikteki yoğunluk toplu taşımaya da yansıdı. Duraklarda bekleyen yolcuların oluşturduğu kalabalık dikkat çekti.

İSTANBUL GENELİNDE YOĞUNLUK YÜZDE 76

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritasına göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda bu oran yüzde 85'e, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 69'a ulaştı.