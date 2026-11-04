İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerinin 11 ilde yürüttüğü operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, toplam 19,9 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 230 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

ŞÜPHELİLERİN SUÇ FAALİYETLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin;

Vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları,

Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri,

Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlar yayımlayarak vatandaşları dolandırdıkları,

6136 sayılı Kanun'a muhalefet ettikleri

tespit edildi.