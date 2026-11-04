11 ilde siber suç ve dolandırıcılık operasyonu: 230 şüpheli hakkında işlem
İçişleri Bakanlığı, 11 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 19,9 milyar TL'lik para hareketliliği tespit edilen 230 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, silah kaçakçılığı ve Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçlarına yönelik operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerince ilgili kurumların koordinasyonunda gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerinin 11 ilde yürüttüğü operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, toplam 19,9 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 230 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
ŞÜPHELİLERİN SUÇ FAALİYETLERİ ORTAYA ÇIKARILDI
İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelilerin;
- Vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları,
- Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri,
- Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlar yayımlayarak vatandaşları dolandırdıkları,
- 6136 sayılı Kanun'a muhalefet ettikleri
tespit edildi.
11 İLDE KURUMLAR ARASI KOORDİNASYONLA OPERASYON
Operasyonlar; Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarının çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyonlarda görev alan jandarma personeline, ilgili daire başkanlıklarına, MASAK'a, Cumhuriyet başsavcılıklarına ve emeği geçenlere teşekkür edildi.