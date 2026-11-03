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Ömer Çelik'ten 3 Kasım 2002 mesajı: Milletin yolu, yürüyüşümüz daim olsun

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ömer Çelik'ten 3 Kasım 2002 mesajı: Milletin yolu, yürüyüşümüz daim olsun

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 3 Kasım'dan bu yana yazılan her başarı sayfasında milletin teri, duası ve sarsılmaz desteğinin olduğunu belirterek, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde aynı kararlılıkla yola devam ettiklerini vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin iktidara gelişinin 24. yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Çelik, 3 Kasım'dan bu yana yazılan her başarı sayfasında milletin teri, duası ve sarsılmaz desteğinin olduğunu ifade etti.

Ömer Çelik, her rengiyle ve her vatandaşıyla kucaklaşan Türkiye'nin AK Parti'sinin bugün de aynı kararlılıkla yoluna devam ettiğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletle omuz omuza olduklarını vurgulayan Çelik, tarihin ve geleceğin huzurunda aynı inançla haykırdıklarını ifade ederek, "Bu yol milletin yoludur, yürüyüşümüz daim olsun." dedi.

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