İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında aralarında eski SPK Kurul Başkan Vekili Enver Usca'nın da bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

6 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI! HANGİ İSİMLER LİSTEDE?

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında SPK eski Kurul Başkan Vekili Enver Usca, SPK eski Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, SPK eski Ortaklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, SPK eski Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan, BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ve Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Açıklamada, soruşturma işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.