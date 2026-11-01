Hüseyin Yayman'dan fon açıklaması: "Yolumuzu ayırırız"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Aksaray’da fon meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Süreçlerin başladığını ve devam ettiğini belirten Yayman, milletin hukukuna dokunanların gerekli yaptırım ve cezaları alacağını, partinin bu kişilerle yollarını ayıracağını söyledi. Yayman, fon krizini çözeceklerini vurguladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Aksaray'da fon meselesine ilişkin süreçlerin başladığını ve devam ettiğini belirterek milletin hukukuna dokunanların gerekli yaptırım ve cezaları alacağını, partinin bu kişilerle yollarını ayıracağını söyledi.
Aksaray Bilim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aksaray İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Yayman, AK Parti denince akla hizmet, icraat, yapılamayanları yapmak, dünya mazlumlarına sahip çıkmak, rekor kırmak ve milletin hayallerini gerçekleştirmek geldiğini ifade etti.
YAYMAN'DAN FON MESELESİNDE YAPTIRIM MESAJI
AK Parti'nin hikâyesinin Türkiye'nin demokratikleşme hikâyesi olduğunu belirten Yayman, şu ifadeleri kullandı:
"Dünyaya ilham kaynağı olan bu hikayeyi kimsenin bozmasına müsaade etmeyiz. Teşkilatımızın emeğini kimsenin yok etmesine müsaade etmeyiz. Biz ismi gibi AK bir partiyiz. Zamanın doğru tarafındayız, milletimizin yanındayız. 24 yıllık iktidar yolculuğumuzda kendini vazgeçilmez sananlar oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesine inanmayanlar ve yolunu şaşıranlar oldu. AK Parti treninden inenler, haramı ve helali karıştırarak doğru yoldan şaşanlar oldu. AK Parti 2001'de kurulduğu gibi erdemliler hareketi olarak yoluna devam etmekte ve milletimizin hayalini tek tek gerçekleştirmektedir. Dün 3 Y diyerek yola çıktık. Bugün de aynı prensiple yolumuza devam ediyoruz.