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Hüseyin Yayman'dan fon açıklaması: "Yolumuzu ayırırız"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hüseyin Yayman'dan fon açıklaması: "Yolumuzu ayırırız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Aksaray’da fon meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Süreçlerin başladığını ve devam ettiğini belirten Yayman, milletin hukukuna dokunanların gerekli yaptırım ve cezaları alacağını, partinin bu kişilerle yollarını ayıracağını söyledi. Yayman, fon krizini çözeceklerini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Aksaray'da fon meselesine ilişkin süreçlerin başladığını ve devam ettiğini belirterek milletin hukukuna dokunanların gerekli yaptırım ve cezaları alacağını, partinin bu kişilerle yollarını ayıracağını söyledi.

Hüseyin Yayman'dan fon açıklaması: "Yolumuzu ayırırız" - 1

Aksaray Bilim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aksaray İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Yayman, AK Parti denince akla hizmet, icraat, yapılamayanları yapmak, dünya mazlumlarına sahip çıkmak, rekor kırmak ve milletin hayallerini gerçekleştirmek geldiğini ifade etti.

Hüseyin Yayman'dan fon açıklaması: "Yolumuzu ayırırız" - 2

YAYMAN'DAN FON MESELESİNDE YAPTIRIM MESAJI

AK Parti'nin hikâyesinin Türkiye'nin demokratikleşme hikâyesi olduğunu belirten Yayman, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyaya ilham kaynağı olan bu hikayeyi kimsenin bozmasına müsaade etmeyiz. Teşkilatımızın emeğini kimsenin yok etmesine müsaade etmeyiz. Biz ismi gibi AK bir partiyiz. Zamanın doğru tarafındayız, milletimizin yanındayız. 24 yıllık iktidar yolculuğumuzda kendini vazgeçilmez sananlar oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesine inanmayanlar ve yolunu şaşıranlar oldu. AK Parti treninden inenler, haramı ve helali karıştırarak doğru yoldan şaşanlar oldu. AK Parti 2001'de kurulduğu gibi erdemliler hareketi olarak yoluna devam etmekte ve milletimizin hayalini tek tek gerçekleştirmektedir. Dün 3 Y diyerek yola çıktık. Bugün de aynı prensiple yolumuza devam ediyoruz.

Hüseyin Yayman'dan fon açıklaması: "Yolumuzu ayırırız" - 3

Bugün karşılaştığımız bir fon meselesi var. Bunu da çözeceğiz. Geçmişte çok daha büyük sorunlarla karşılaştık ve tek tek çözdük. Şimdi bu fon krizini de çözeceğiz. Duaları ve gözyaşları ile seccadelerini ıslatan sessiz çoğunluğu asla mahcup etmeyeceğiz. Bu dava için gece gündüz çalışan isimsiz kahramanların emeklerini çaldırmayacağız. AK Parti ismi gibi AK bir partidir. Hiç kimsenin bu ak hareketi lekelemesine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Bugün karşılaştığımız kriz geçmişte karşılaştığımız krizlerin yanında çok ufaktır. Biz tarihin doğru tarafındayız.

Hiç endişeniz ve şüpheniz olmasın ucu nereye varacaksa varsın bu fon meselesinde beytülmala ve milletin hukukuna dokunanlar gerekli yaptırımları ve cezaları alacaktır, partimiz bu kişilerle yolunu ayıracaktır. Bununla ilgili süreçler başladı ve devam ediyor. Burada kılı kırk yararak, adalet duygusunu rencide etmeden ve adaleti tesis kılarak bir süreç ilerliyor. Biz AK Parti'yiz kendimizden eminiz. Ne yaptığımızı biliyoruz. İsmimiz gibi AK bir hareketin mensubuyuz. Dün olduğu gibi bugün de tarihin doğru tarafındayız. Suça karışan, haram ile helali ayıramayan kim olursa olsun onlarla yolumuzu ayırırız ve milletle yol yürümeye devam ederiz."

Hüseyin Yayman'dan fon açıklaması: "Yolumuzu ayırırız" - 4

Yayman, konuşmasında şu mesajları da verdi:

"Biz AK Parti'yiz kendimizden eminiz, suça karışan, haram ile helali ayıramayan kim olursa olsun onlarla yolumuzu ayırırız ve milletle yol yürümeye devam ederiz"

"AK Parti ismi gibi AK Partidir. Kimsenin bunu kirletmesine izin vermeyiz."

"Dünyaya ilham kaynağı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesini lekelemeye hiç kimsenin hakkı yoktur."

MUHALEFETE PROJE ELEŞTİRİSİ

"AK Parti, muhalefet partileriyle değil kendisiyle yarışmaktadır. Muhalefetin tek projesi Tayyip Erdoğan düşmanlığıdır.." diyen Yayman, AK Parti'nin muhalefete bakmadığını ancak muhalefetin belediyelerde yaptıklarını gördüklerini söyledi.

Uşak Belediyesinde olanları anlatmaya terbiyesinin müsaade etmeyeceğini ifade eden Yayman, şunları kaydetti:

Hüseyin Yayman'dan fon açıklaması: "Yolumuzu ayırırız" - 5

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının ifadelerini hep beraber basından takip ediyoruz. Mahkeme koridorlarına düşen muhalefeti hep beraber takip ediyoruz. Bizim alnımıza aktır. AK Parti'nin kuruluş döneminde dile getirdiği ilkeler bugün de hayattadır. Muhalefetin durumu ortada. Aksaray ile ilgili herhangi bir projesi var mı? Yok. Muhalefetin Türkiye ile ilgili de projeleri ve planları yok. Muhalefetin, bir tek Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı, AK Parti ve Cumhur İttifakı karşıtlığıdır. Milletimiz ak sütün içerisindeki ak kılı görecek ferasete sahiptir.

Bugünler geride kalacak, ardından inşallah Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı bir kez daha başkan yapacağız. Türkiye'nin, milletimizin ve dünyanın neresinde bir mazlum varsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtiyacı var. Bizim cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakına, Türkiye'ye ve AK Parti'ye sahip çıkmamız lazım."

Hüseyin Yayman'dan fon açıklaması: "Yolumuzu ayırırız" - 6

AKSARAY'IN KALKINMA VE GELİŞME HAMLESİNE VURGU

Konuşmasında Aksaray'a ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yayman, kentin küllerinden yeniden doğduğunu, büyük bir kalkınma ve gelişme hamlesi gerçekleştirdiğini söyledi. Yayman, "Aksaray, Türkiye'nin ruhunu ve özünü oluşturan çok önemli bir vilayettir" dedi.

Toplantıya AK Parti milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, İl Başkanı Hamza Aktürk, Belediye Başkanı Dinçer Evren, ilçe belediye başkanları, önceki dönem siyasetçileri ve çok sayıda partili katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Yayman, Aksaray ziyareti kapsamında belediyeyi ve valiliği de ziyaret ederek şehrin sorunları ve talepleri hakkında bilgi aldı.

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