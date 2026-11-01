Bugün karşılaştığımız bir fon meselesi var. Bunu da çözeceğiz. Geçmişte çok daha büyük sorunlarla karşılaştık ve tek tek çözdük. Şimdi bu fon krizini de çözeceğiz. Duaları ve gözyaşları ile seccadelerini ıslatan sessiz çoğunluğu asla mahcup etmeyeceğiz. Bu dava için gece gündüz çalışan isimsiz kahramanların emeklerini çaldırmayacağız. AK Parti ismi gibi AK bir partidir. Hiç kimsenin bu ak hareketi lekelemesine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Bugün karşılaştığımız kriz geçmişte karşılaştığımız krizlerin yanında çok ufaktır. Biz tarihin doğru tarafındayız.

Hiç endişeniz ve şüpheniz olmasın ucu nereye varacaksa varsın bu fon meselesinde beytülmala ve milletin hukukuna dokunanlar gerekli yaptırımları ve cezaları alacaktır, partimiz bu kişilerle yolunu ayıracaktır. Bununla ilgili süreçler başladı ve devam ediyor. Burada kılı kırk yararak, adalet duygusunu rencide etmeden ve adaleti tesis kılarak bir süreç ilerliyor. Biz AK Parti'yiz kendimizden eminiz. Ne yaptığımızı biliyoruz. İsmimiz gibi AK bir hareketin mensubuyuz. Dün olduğu gibi bugün de tarihin doğru tarafındayız. Suça karışan, haram ile helali ayıramayan kim olursa olsun onlarla yolumuzu ayırırız ve milletle yol yürümeye devam ederiz."