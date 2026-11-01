Fon soruşturması kapsamında Umut Güner gözaltına alındı
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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında Dünya Gazetesi'nin ortaklarından Umut Güner gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor. Dünya Gazetesi'nin ortaklarından Güner, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüpheli Güner'in emniyetteki işlemleri sürüyor.