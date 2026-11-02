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Fon soruşturmasında Umut Güner hakkında adli kontrol kararı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fon soruşturmasında Umut Güner hakkında adli kontrol kararı

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dünya Grup Medya Gazetecilik A.Ş. ortaklarından Umut Güner, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güner, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından hakimliğe çıkarılan Güner'in, "ev hapsi" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

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#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı #Fon Soruşturması #Umut Güner
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