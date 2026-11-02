Sapa'nın ihraç sonrasında belediyenin iştirak şirketlerinden birinde "işçi" statüsünde işe alındığı, buna rağmen Bilgi İşlem Müdürlüğünü fiilen yönetmeye devam ettiği öne sürüldü. Dosyadaki iddiaya göre müdürlük görevini resmi olarak Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz üstlenirken ihale organizasyonlarını, sistem alımlarını ve idari işlemleri Sapa yürüttü.

Gönderilen haberde Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla tanımlanan Sapa'nın; İmamoğlu, Fatih Keleş ve Murat Ongun'un da arasında bulunduğu gruptan talimat aldığı, mevcut Bakırköy Belediye Başkanı ve yardımcılarından bağımsız hareket ettiği iddia edildi. Metinde, İmamoğlu'na bağlı olduğu ileri sürülen "EKOSİSTEM" yapılanmasının Bakırköy ayağında Sapa'nın bulunduğu savunuldu.