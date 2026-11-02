İhale vurgununda İmamoğlu izi! Gölge müdür Nusret Sapa
Bakırköy Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat ve rüşvet' soruşturmasında tutuklanan Nusret Sapa'nın, Bakırköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nü gayriresmi olarak yönettiği ve ihalelere imza attığı belirlendi. Nusret Sapa'nın talimatları Ekrem İmamoğlu'nun A takımından aldığı ortaya çıktı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturmasında, tutuklanan Nusret Sapa'nın yetkisi bulunmadığı halde Bilgi İşlem Müdürlüğünü fiilen yönettiği ve İbrahim Yavuz'a ait e-imzayı kullanarak resmi işlemler yaptığı ileri sürüldü. Soruşturma birimleri, Sapa'nın ilişkilendirildiği üç ihalede 9,1 milyon liralık kamu zararı oluştuğunu belirtti.
Dosyadaki tespitlere göre 2024-2026 yıllarını kapsayan incelemede, belediyenin 42 farklı ihalesinde toplam 585 milyon liralık kamu zararı hesaplandı. Sapa hakkındaki iddialar ise iki ayrı yazıcı kiralama hizmeti ile 36 kalem bilgisayar ve çevre birimi alımı ihalesini kapsıyor.
İHRAÇ SONRASINDA İŞTİRAK ŞİRKETİNDE İŞE ALINDIĞI İDDİASI
Dosyada aktarılan bilgilere göre Sapa, 2024 yılında Bakırköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü görevine getirildi. Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Sapa'yı "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Haber metninde, bu kararın ardından Sapa'nın memurluk haklarını kaybettiği ve kamu görevinden ihraç edildiği bilgisi yer alıyor.