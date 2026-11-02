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İhale vurgununda İmamoğlu izi! Gölge müdür Nusret Sapa

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İhale vurgununda İmamoğlu izi! Gölge müdür Nusret Sapa

Bakırköy Belediyesi'ne yönelik 'ihaleye fesat ve rüşvet' soruşturmasında tutuklanan Nusret Sapa'nın, Bakırköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nü gayriresmi olarak yönettiği ve ihalelere imza attığı belirlendi. Nusret Sapa'nın talimatları Ekrem İmamoğlu'nun A takımından aldığı ortaya çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Bakırköy Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturmasında, tutuklanan Nusret Sapa'nın yetkisi bulunmadığı halde Bilgi İşlem Müdürlüğünü fiilen yönettiği ve İbrahim Yavuz'a ait e-imzayı kullanarak resmi işlemler yaptığı ileri sürüldü. Soruşturma birimleri, Sapa'nın ilişkilendirildiği üç ihalede 9,1 milyon liralık kamu zararı oluştuğunu belirtti.

İhale vurgununda İmamoğlu izi! Gölge müdür Nusret Sapa - 1

Dosyadaki tespitlere göre 2024-2026 yıllarını kapsayan incelemede, belediyenin 42 farklı ihalesinde toplam 585 milyon liralık kamu zararı hesaplandı. Sapa hakkındaki iddialar ise iki ayrı yazıcı kiralama hizmeti ile 36 kalem bilgisayar ve çevre birimi alımı ihalesini kapsıyor.

İhale vurgununda İmamoğlu izi! Gölge müdür Nusret Sapa - 2

İHRAÇ SONRASINDA İŞTİRAK ŞİRKETİNDE İŞE ALINDIĞI İDDİASI

Dosyada aktarılan bilgilere göre Sapa, 2024 yılında Bakırköy Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü görevine getirildi. Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Sapa'yı "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Haber metninde, bu kararın ardından Sapa'nın memurluk haklarını kaybettiği ve kamu görevinden ihraç edildiği bilgisi yer alıyor.

İhale vurgununda İmamoğlu izi! Gölge müdür Nusret Sapa - 3

Sapa'nın ihraç sonrasında belediyenin iştirak şirketlerinden birinde "işçi" statüsünde işe alındığı, buna rağmen Bilgi İşlem Müdürlüğünü fiilen yönetmeye devam ettiği öne sürüldü. Dosyadaki iddiaya göre müdürlük görevini resmi olarak Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Yavuz üstlenirken ihale organizasyonlarını, sistem alımlarını ve idari işlemleri Sapa yürüttü.

İhale vurgununda İmamoğlu izi! Gölge müdür Nusret Sapa - 4

Gönderilen haberde Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla tanımlanan Sapa'nın; İmamoğlu, Fatih Keleş ve Murat Ongun'un da arasında bulunduğu gruptan talimat aldığı, mevcut Bakırköy Belediye Başkanı ve yardımcılarından bağımsız hareket ettiği iddia edildi. Metinde, İmamoğlu'na bağlı olduğu ileri sürülen "EKOSİSTEM" yapılanmasının Bakırköy ayağında Sapa'nın bulunduğu savunuldu.

İhale vurgununda İmamoğlu izi! Gölge müdür Nusret Sapa - 5

BAŞKA MÜDÜRE AİT E-İMZANIN ÇEKMECESİNDE BULUNDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturma birimlerinin aktardığı tespitlere göre müdürlük makam odasındaki aramada Sapa'ya ait masa isimliği bulundu. Birimler, odanın Sapa tarafından kullanıldığını ve resmi olarak müdür görünen İbrahim Yavuz'a ait e-imzanın Sapa'nın çekmecesinden çıktığını belirtti.

Sapa'nın bu e-imzayı kullanarak Bilgi İşlem Müdürlüğünün resmi işlemlerini yürüttüğü, yetkisi olmadığı halde milyonlarca liralık ihale evrakını ve resmi belgeleri imzaladığı ileri sürüldü.

İhale vurgununda İmamoğlu izi! Gölge müdür Nusret Sapa - 6

ÜÇ İHALEDE REKABETİ SINIRLAYAN ŞARTNAME İDDİASI

Sabah'ın haberine göre, soruşturma kapsamındaki değerlendirmelerde, Sapa'nın ilişkilendirildiği iki yazıcı kiralama hizmeti ile 36 kalem bilgisayar ve çevre birimi alımı ihalelerinin teknik şartnamelerinin rekabeti engelleyecek şekilde daraltıldığı öne sürüldü.

Dosyada, bu ihaleleri kazanan firmalara ödenen bedellerin tamamının kamu zararı olarak değerlendirildiği ve üç ihale için toplam 9,1 milyon liralık zarar hesaplandığı belirtildi.

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