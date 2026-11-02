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Başkan Erdoğan talimatı verdi: Yeni nafaka taslağı masada

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Başkan Erdoğan talimatı verdi: Yeni nafaka taslağı masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, süresiz nafaka düzenlemesinin toplumun tüm kesimlerini gözeten, hakkaniyetli ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için çalışma talimatı verdi. Hazırlanan taslağın yeniden ele alınmasını isteyen Erdoğan, kadınların ve erkeklerin mağduriyet yaşamayacağı kapsamlı bir model oluşturulmasını istedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin hazırlanan taslağın yeniden ele alınması talimatını verdi. Erdoğan, toplumun tüm kesimlerini gözeten, kadınların ve erkeklerin mağduriyet yaşamayacağı, aile hukukundaki sorunlara hakkaniyetli ve kalıcı çözüm sağlayacak kapsamlı bir model oluşturulmasını istedi.

Başkan Erdoğan talimatı verdi: Yeni nafaka taslağı masada - 1

İlk taslakta nafaka süresinin evlilik süresine göre belirlenmesi öngörülüyordu. Ancak mevcut formülün taraflardan biri açısından yeni mağduriyetler doğurabileceği yönündeki değerlendirmeler üzerine daha kapsamlı bir düzenleme için çalışma başladı.

Başkan Erdoğan talimatı verdi: Yeni nafaka taslağı masada - 2

İLK TASLAKTA EVLİLİK SÜRESİNE DAYALI FORMÜL

Daha önce hazırlanan taslakta, 10 yıla kadar süren evliliklerde 5 yıl, 10 yılı aşan evliliklerde ise evlilik süresinin yarısı kadar nafaka ödenmesi gündeme gelmişti.

Bu yaklaşımın hem kısa süreli hem de uzun yıllar devam eden evliliklerde farklı mağduriyetlere yol açabileceği yönündeki değerlendirmeler, yeni formül arayışında etkili oldu.

Başkan Erdoğan talimatı verdi: Yeni nafaka taslağı masada - 3

YAŞ, SAĞLIK VE GELİR KOŞULLARI BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLECEK

Yeni çalışmada tarafların yaşı, sağlık durumu, çalışma imkanı, gelir düzeyi, evlilik süresi ve boşanma sonrasındaki ekonomik koşullarının birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Kadın dernekleri, akademisyenler, hukukçular, aile mahkemesi hakimleri ve ilgili kamu kurumlarının görüşlerinin alınması üzerinde duruluyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da çalışmalara katkı sunması bekleniyor.

Başkan Erdoğan talimatı verdi: Yeni nafaka taslağı masada - 4

AYM'NİN İPTAL KARARI İÇİN 9 AYLIK GEÇİŞ SÜRESİ

Sabah'ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi (AYM), 4 Haziran 2026 tarihli kararıyla Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan "süresiz olarak" ibaresini iptal etti.

Başkan Erdoğan talimatı verdi: Yeni nafaka taslağı masada - 5

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