Başkan Recep Tayyip Erdoğan, süresiz nafaka düzenlemesinin toplumun tüm kesimlerini gözeten, hakkaniyetli ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için çalışma talimatı verdi. Hazırlanan taslağın yeniden ele alınmasını isteyen Erdoğan, kadınların ve erkeklerin mağduriyet yaşamayacağı kapsamlı bir model oluşturulmasını istedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, süresiz nafaka düzenlemesine ilişkin hazırlanan taslağın yeniden ele alınması talimatını verdi. Erdoğan, toplumun tüm kesimlerini gözeten, kadınların ve erkeklerin mağduriyet yaşamayacağı, aile hukukundaki sorunlara hakkaniyetli ve kalıcı çözüm sağlayacak kapsamlı bir model oluşturulmasını istedi.

İlk taslakta nafaka süresinin evlilik süresine göre belirlenmesi öngörülüyordu. Ancak mevcut formülün taraflardan biri açısından yeni mağduriyetler doğurabileceği yönündeki değerlendirmeler üzerine daha kapsamlı bir düzenleme için çalışma başladı.