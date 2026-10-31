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Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme: Emir Sarıgül yeniden ifade verdi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme: Emir Sarıgül yeniden ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama, imar rantı ve cinsel saldırı soruşturması derinleşiyor. Düzenlenen son operasyonda Mustafa Sarıgül’ün ağabeyi Metin Mevlüt Sarıgül ve Maritza İnşaat ortaklarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Cezaevinde tutuklu bulunan Emir Sarıgül ise yeni mali hareketler nedeniyle adliyeye getirilerek yeniden sorgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama, imar usulsüzlükleri ve cinsel saldırı soruşturmasında operasyon dalgası genişliyor. Haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u düzenlenen son operasyonla yakalanırken, tutuklu bulunan Emir Sarıgül'ün cezaevinden getirilerek savcılığa yeniden ifade verdiği öğrenildi. Emniyet güçlerince gerçekleştirilen son operasyonda, aralarında Mustafa Sarıgül'ün ağabeyi Metin Mevlüt Sarıgül ile Emir Sarıgül'ün Maritza İnşaat'taki iş ortaklarının da bulunduğu 10 kritik isim gözaltına alındı.

Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme: Emir Sarıgül yeniden ifade verdi - 1

Gözaltına alınan isimler şöyle: Mustafa Sarıgül'ün ağabeyi Metin Mevlüt Sarıgül, eski Şişli Belediye Meclisi bağlantılı Ömer Yazıcı, Şişli MYO Kurucu Müdürü Prof. Dr. Aynur Aydın, Meriç İnşaat Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı ve Emir Sarıgül'ün Maritza İnşaat'taki ortağı Gençağa Meriç, Meriç İnşaat Grubu yöneticisi ve Maritza İnşaat ortağı Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Meriç İnşaat Grubu yöneticisi ve Maritza İnşaat ortağı Mehmet Meriç ile Süreyya Kurtulan, eski Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Davut Kaymak, hukukçu ve Creditwest Faktoring yöneticisi Altuğ Altınbaş Sürer. Soruşturmanın önceki aşamalarında tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme: Emir Sarıgül yeniden ifade verdi - 2

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen Emir Sarıgül'ün, savcılığa yeniden ifade verdiği öğrenildi. İş ortakları Maritza İnşaat yöneticilerinin gözaltına alındığı süreçte Emir Sarıgül'e, yeni mali hareketler ve ortaklık ilişkilerine dair sorular yöneltildiği değerlendiriliyor.

Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme: Emir Sarıgül yeniden ifade verdi - 3

1 MİLYAR EUROLUK FON
İki Alman vatandaşının şikayetiyle başlayan soruşturmada; yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği öne sürülmüştü. Dosyada 80 milyon euro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon euro tutarında havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar euro tutarındaki fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1.5 milyon euro değerinde tekne satışı gerçekleştirildiği yönünde iddialar yer alıyordu.

Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme: Emir Sarıgül yeniden ifade verdi - 4

Dosyaya giren "A3M2LK48" kodlu gizli tanık beyanlarında Şişli Belediyesi'nin 15 yıllık Sarıgül dönemindeki dev imar rantı gün yüzüne çıkmıştı. Gizli tanık; Kanyon AVM, Metrocity AVM, Maya Center ve Büyükdere Caddesindeki rezidanslara rüşvet karşılığı verilen imar ve ruhsat izinleriyle milyar dolarlar elde edildiğini belirtmişti.

Altınbaş ailesini kullandığını, 2008'deki evlilikle sisteme sokulan paraların 2019'daki boşanma sürecinde Süzer Plaza'da kurulan hakem heyeti kararıyla 600 milyon euro olarak Sarıgül'e geri aktarıldığını iddia etmişti.

TUTUKLU SAYISI 22'YE YÜKSELDİ
Operasyonlarda aralarında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Murat Ağırel, Caner Baş, Sofu Altınbaş ve Emir Sarıgül'ün de bulunduğu çok sayıda isim tutuklanmıştı. Son süreçle birlikte dosyada tutuklu sayısı 22'ye yükseldi.

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#Emir Sarıgül #Mustafa Sarıgül
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