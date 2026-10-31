İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama, imar usulsüzlükleri ve cinsel saldırı soruşturmasında operasyon dalgası genişliyor. Haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u düzenlenen son operasyonla yakalanırken, tutuklu bulunan Emir Sarıgül 'ün cezaevinden getirilerek savcılığa yeniden ifade verdiği öğrenildi. Emniyet güçlerince gerçekleştirilen son operasyonda, aralarında Mustafa Sarıgül 'ün ağabeyi Metin Mevlüt Sarıgül ile Emir Sarıgül'ün Maritza İnşaat'taki iş ortaklarının da bulunduğu 10 kritik isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler şöyle: Mustafa Sarıgül'ün ağabeyi Metin Mevlüt Sarıgül, eski Şişli Belediye Meclisi bağlantılı Ömer Yazıcı, Şişli MYO Kurucu Müdürü Prof. Dr. Aynur Aydın, Meriç İnşaat Grubu Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı ve Emir Sarıgül'ün Maritza İnşaat'taki ortağı Gençağa Meriç, Meriç İnşaat Grubu yöneticisi ve Maritza İnşaat ortağı Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Meriç İnşaat Grubu yöneticisi ve Maritza İnşaat ortağı Mehmet Meriç ile Süreyya Kurtulan, eski Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Davut Kaymak, hukukçu ve Creditwest Faktoring yöneticisi Altuğ Altınbaş Sürer. Soruşturmanın önceki aşamalarında tutuklanan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.