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Mustafa Sarıgül soruşturmasında otopark ve imar iddiaları! Eski bürokratın ifadesi ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mustafa Sarıgül hakkında yürütüldüğü belirtilen mali usulsüzlük soruşturmasında, eski Şişli Belediyesi bürokratı Hulki Ş.'nin savcılık ifadesine ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Hulki Ş.'nin otopark işletmeleri, kayıt dışı para trafiği ve imar işlemlerine yönelik iddialarda bulunduğu aktarıldı.

Mustafa Sarıgül soruşturmasında otopark ve imar iddiaları! Eski bürokratın ifadesi ortaya çıktı 1

Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik mali usulsüzlük soruşturmasında, eski Şişli Belediyesi bürokratı Hulki Ş.'nin savcılık ifadesine ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

Mustafa Sarıgül soruşturmasında otopark ve imar iddiaları! Eski bürokratın ifadesi ortaya çıktı 2

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Hulki Ş.'nin kayıt dışı para trafiği, otopark işletmeleri ve imar işlemleri hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu aktarıldı. Soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği öne sürüldü.

Mustafa Sarıgül soruşturmasında otopark ve imar iddiaları! Eski bürokratın ifadesi ortaya çıktı 3

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Mustafa Sarıgül ve bazı aile üyelerinin adının geçtiği kara para aklama ve mali usulsüzlük soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilen eski Şişli Belediyesi bürokratı Hulki Ş.'nin savcılıkta otopark işletmeleri, kayıt dışı para hareketleri ve imar uygulamalarına yönelik iddialarda bulunduğu aktarıldı.

Mustafa Sarıgül soruşturmasında otopark ve imar iddiaları! Eski bürokratın ifadesi ortaya çıktı 4

"KAYIT DIŞI İŞLEMLER İÇİN OTOPARKLARI KULLANDI" İDDİASI
Şişli Belediyesi'nde 1984-1989 yılları arasında Özel Kalem Müdürü, 1999-2009 yılları arasında ise halkla ilişkiler sorumlusu olarak görev yaptığı belirtilen Hulki Ş., Sarıgül'ün otopark işletmelerine özel ilgi gösterdiğini iddia etti.

Mustafa Sarıgül soruşturmasında otopark ve imar iddiaları! Eski bürokratın ifadesi ortaya çıktı 5

Eski bürokratın savcılık ifadesinde şu sözleri kullandığı aktarıldı: "Sarıgül'ün otopark işletmesine karşı zaafı vardı. Çünkü nakit para dolaşması sebebiyle kayıt dışı işlemlerini rahatça yapabilmekteydi."

Mustafa Sarıgül soruşturmasında otopark ve imar iddiaları! Eski bürokratın ifadesi ortaya çıktı 6

OTOPARK ARAZİSİ VE GÖKDELEN İDDİASI
Hulki Ş.'nin ifadesine ilişkin aktarılan bilgilere göre, Okmeydanı Hastanesi yakınlarında bulunan, bir bölümünün eski bakan İbrahim Özdemir'e, diğer bölümünün ise Şişli Belediyesi'ne ait olduğu belirtilen arsa da gündeme geldi.

Eski bürokrat, yeşil alan olarak düzenleneceği belirtilen arazinin daha sonra kayıt dışı otopark olarak işletildiğini ileri sürdü.

Hulki Ş., süreçte "Haççik" lakaplı bir kişinin aracılık yaptığını ve Mustafa Sarıgül'ün ağabeyi Metin Sarıgül'ün otoparka ortak edildiğini iddia etti.

Söz konusu arazinin daha sonra Altınbaş ailesi üzerinden Sarıgül adına devralındığını ve üzerine gökdelen inşa edildiğini de öne sürdü.

MÜTEAHHİDİN DARBETTİRİLDİĞİ İDDİASI

Hulki Ş.'nin ifadesinde, Sarıgül ile müteahhit Selami Cengiz arasında yaşandığını ileri sürdüğü mali anlaşmazlığa da yer verildi.

Eski bürokrat, Cengiz'in Kadıköy'de alıkonularak darbettirildiğini iddia etti. Hulki Ş., söz konusu olayı doğrudan görmediğini, yaşananları Cengiz'den duyduğunu belirtti.

Savcılık ifadesinin ardından Hulki Ş. hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı aktarıldı.

Mustafa Sarıgül soruşturmasında otopark ve imar iddiaları! Eski bürokratın ifadesi ortaya çıktı 7

7 ŞÜPHELİ HAKKINDA YENİ GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında alınan yeni beyanlar doğrultusunda 7 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Gözaltı kararı verilen kişiler arasında belediyenin gençlik kamplarından sorumlu olduğu belirtilen Abdülkadir S., Sarıgül'ün iki yakın koruması, Ankara'daki erkek berberi ve şoför Turgut Alkan'ın bulunduğu öne sürüldü.

SARIGÜL SUÇLAMALARI REDDETTİ
Mustafa Sarıgül, 28 Ekim'de yaptığı açıklamada kendisi ve ailesine yönelik soruşturma kapsamında gündeme gelen iddiaları reddetti.

Sarıgül, soruşturma sonuçlanana kadar Yeni Parti üyeliğinin askıya alınması için başvuracağını duyurdu. Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre de Sarıgül'ün şu anda partiyle ilişkisinin bulunmadığını açıkladı.

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