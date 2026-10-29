OTOPARK ARAZİSİ VE GÖKDELEN İDDİASI

Hulki Ş.'nin ifadesine ilişkin aktarılan bilgilere göre, Okmeydanı Hastanesi yakınlarında bulunan, bir bölümünün eski bakan İbrahim Özdemir'e, diğer bölümünün ise Şişli Belediyesi'ne ait olduğu belirtilen arsa da gündeme geldi.

Eski bürokrat, yeşil alan olarak düzenleneceği belirtilen arazinin daha sonra kayıt dışı otopark olarak işletildiğini ileri sürdü.

Hulki Ş., süreçte "Haççik" lakaplı bir kişinin aracılık yaptığını ve Mustafa Sarıgül'ün ağabeyi Metin Sarıgül'ün otoparka ortak edildiğini iddia etti.

Söz konusu arazinin daha sonra Altınbaş ailesi üzerinden Sarıgül adına devralındığını ve üzerine gökdelen inşa edildiğini de öne sürdü.

MÜTEAHHİDİN DARBETTİRİLDİĞİ İDDİASI

Hulki Ş.'nin ifadesinde, Sarıgül ile müteahhit Selami Cengiz arasında yaşandığını ileri sürdüğü mali anlaşmazlığa da yer verildi.

Eski bürokrat, Cengiz'in Kadıköy'de alıkonularak darbettirildiğini iddia etti. Hulki Ş., söz konusu olayı doğrudan görmediğini, yaşananları Cengiz'den duyduğunu belirtti.

Savcılık ifadesinin ardından Hulki Ş. hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı aktarıldı.