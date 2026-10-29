Mustafa Sarıgül soruşturmasında otopark ve imar iddiaları! Eski bürokratın ifadesi ortaya çıktı
Mustafa Sarıgül hakkında yürütüldüğü belirtilen mali usulsüzlük soruşturmasında, eski Şişli Belediyesi bürokratı Hulki Ş.'nin savcılık ifadesine ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Hulki Ş.'nin otopark işletmeleri, kayıt dışı para trafiği ve imar işlemlerine yönelik iddialarda bulunduğu aktarıldı.
Mustafa Sarıgül ve ailesine yönelik mali usulsüzlük soruşturmasında, eski Şişli Belediyesi bürokratı Hulki Ş.'nin savcılık ifadesine ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi.
Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Hulki Ş.'nin kayıt dışı para trafiği, otopark işletmeleri ve imar işlemleri hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu aktarıldı. Soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildiği öne sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Mustafa Sarıgül ve bazı aile üyelerinin adının geçtiği kara para aklama ve mali usulsüzlük soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar gündeme geldi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilen eski Şişli Belediyesi bürokratı Hulki Ş.'nin savcılıkta otopark işletmeleri, kayıt dışı para hareketleri ve imar uygulamalarına yönelik iddialarda bulunduğu aktarıldı.
"KAYIT DIŞI İŞLEMLER İÇİN OTOPARKLARI KULLANDI" İDDİASI
Şişli Belediyesi'nde 1984-1989 yılları arasında Özel Kalem Müdürü, 1999-2009 yılları arasında ise halkla ilişkiler sorumlusu olarak görev yaptığı belirtilen Hulki Ş., Sarıgül'ün otopark işletmelerine özel ilgi gösterdiğini iddia etti.
Eski bürokratın savcılık ifadesinde şu sözleri kullandığı aktarıldı: "Sarıgül'ün otopark işletmesine karşı zaafı vardı. Çünkü nakit para dolaşması sebebiyle kayıt dışı işlemlerini rahatça yapabilmekteydi."