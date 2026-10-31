Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar A Haber'e konuştu: Çok değerli bilim insanlarımız var
Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, A Haber canlı yayınında 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında verilen ödülleri değerlendirdi. Bu yıl ödül kategorilerinin 3'ten 12'ye çıkarılmasını beğendiğini belirten Sancar, "Çok değerli bilim insanlarımız var ve çok değerli doktorlarımız var. Onlar tanınmıyordu, onlara kredi veren olmuyordu. Böyle değiştirmekle onların da tanınmasını ve halk tarafından takdir edilmesini sağlıyoruz." dedi.
İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında, TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri sahiplerini buldu.
Küresel sağlığa sundukları çığır açıcı katkılar dolayısıyla BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü'ne layık görüldü.
İki bilim insanına ödüllerini Başkan Erdoğan ile birlikte takdim eden Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, törenin hemen ardından A Haber canlı yayınına katılarak özel açıklamalarda bulundu.
Törenin gerçekleştirildiği alandan yayına bağlanan A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, "Evet, tıp dünyasının kalbi bugün İstanbul'da atıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle birlikte bugün TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri sahiplerini buldu. Tabii yanımda çok değerli bir konuğum da var. Bu kapsamda Nobel ödüllü Türk bilim insanımız Profesör Doktor Aziz Sancar yayın konuğumuz. Efendim, öncelikle hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz kabul ettiğiniz için" sözleriyle yayını başlattı.
Yayına katılan Prof. Dr. Aziz Sancar, "Hoş bulduk, ben de teşekkür ederim" diyerek karşılık verdi.
"YENİ DÜZENLEMEYİ GERÇEKTEN ÇOK BEĞENDİM"
A Haber muhabiri Tepeci'nin "Efendim, bu yıl ödül alan bilim insanlarının çalışmalarını inceleme fırsatınız oldu mu ve Türkiye'deki sağlık ve tıp teknolojileri vizyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Aziz Sancar, "Geçmiş yıllarda ödül sanırım üç konuda verilirdi. Bu yıl aşağı yukarı 12 konuda verildi ve ben bu yeni şekli de gerçekten beğendim. Çünkü çok değerli bilim insanlarımız var ve çok değerli doktorlarımız var. Onlar tanınmıyordu, onlara kredi veren olmuyordu. Böyle değiştirmekle onların da tanınmasını ve halk tarafından takdir edilmesini sağlıyoruz. Ben bu yeni şekli gerçekten beğendim" ifadelerini kullandı.
A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, "Peki hocam, bu yıl ödül alan bilim insanlarının çalışmalarını inceleme fırsatınız oldu mu?" yönündeki sorusuna yanıt veren Sancar, "Yok, çünkü ne zaman ilan edildiğini bilmiyordum. Bir hafta önce Amerika'dan ayrılmadan önce baktım, henüz ilan edilmemişti. O nedenle kim olduklarını bilmiyordum fakat takdim edildiklerinde ne yaptıkları kısaca anlatıldı ve oradan anlaşılıyor ki bu insanlar gerçekten ülkemize yararlı işler yapmışlardır" sözleriyle Türk bilim insanlarının başarılarına dikkat çekti.
A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, "Paylaşmak istediğiniz başka bir şey var mı hocam? Sizi çok yormayalım, ödül töreninden çıktınız" sorusu üzerine Prof. Dr. Aziz Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte ödül takdim ettiği Uğur Şahin ve Özlem Türeci çiftine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sancar, "Bir de bu vesileyle Özlem ve Uğur çiftiyle buluşma imkânı oldu ve onlar Aziz Sancar Ödülü'nü kazandılar. Ben onları çok takdir ettim. Onların aşısı milyonlarca insanın hayatını kurtardı. O bakımdan onlarla tanışmak, onları tebrik etmek isterdim. Ve onların Aziz Sancar Ödülü'nü alması, bu ödülün değerini artırdı. O bakımdan onlara da minnettarım" değerlendirmesinde bulundu.