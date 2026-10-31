Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar A Haber'e konuştu: Çok değerli bilim insanlarımız var

Törenin gerçekleştirildiği alandan yayına bağlanan A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, "Evet, tıp dünyasının kalbi bugün İstanbul'da atıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle birlikte bugün TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri sahiplerini buldu. Tabii yanımda çok değerli bir konuğum da var. Bu kapsamda Nobel ödüllü Türk bilim insanımız Profesör Doktor Aziz Sancar yayın konuğumuz. Efendim, öncelikle hoş geldiniz, teşekkür ediyoruz kabul ettiğiniz için" sözleriyle yayını başlattı.

Aziz Sancar’dan A Haber'e özel açıklamalar (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"YENİ DÜZENLEMEYİ GERÇEKTEN ÇOK BEĞENDİM"

A Haber muhabiri Tepeci'nin "Efendim, bu yıl ödül alan bilim insanlarının çalışmalarını inceleme fırsatınız oldu mu ve Türkiye'deki sağlık ve tıp teknolojileri vizyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Prof. Dr. Aziz Sancar, "Geçmiş yıllarda ödül sanırım üç konuda verilirdi. Bu yıl aşağı yukarı 12 konuda verildi ve ben bu yeni şekli de gerçekten beğendim. Çünkü çok değerli bilim insanlarımız var ve çok değerli doktorlarımız var. Onlar tanınmıyordu, onlara kredi veren olmuyordu. Böyle değiştirmekle onların da tanınmasını ve halk tarafından takdir edilmesini sağlıyoruz. Ben bu yeni şekli gerçekten beğendim" ifadelerini kullandı.

A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, "Peki hocam, bu yıl ödül alan bilim insanlarının çalışmalarını inceleme fırsatınız oldu mu?" yönündeki sorusuna yanıt veren Sancar, "Yok, çünkü ne zaman ilan edildiğini bilmiyordum. Bir hafta önce Amerika'dan ayrılmadan önce baktım, henüz ilan edilmemişti. O nedenle kim olduklarını bilmiyordum fakat takdim edildiklerinde ne yaptıkları kısaca anlatıldı ve oradan anlaşılıyor ki bu insanlar gerçekten ülkemize yararlı işler yapmışlardır" sözleriyle Türk bilim insanlarının başarılarına dikkat çekti.