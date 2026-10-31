Maltepe'de Sivas Kültür Günleri'nde büyük kriz! Kürsü konuşması kavgaya dönüştü: CHP ve Yeni Parti'liler birbirine girdi!

İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 6'ncı Sivas Kültür Günleri'nde tansiyon yükseldi. Sivas Konfederasyonu (SİVKON) Başkanı Metin Yarım'ın kürsü konuşmasında CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in adını anmayıp Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e övgü dolu sözler sarf etmesi, etkinlik alanında gerginliğe neden oldu. İki partinin mensupları arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, etkinlik alanını terk etti.