Maltepe'de Sivas Kültür Günleri'nde büyük kriz! Kürsü konuşması kavgaya dönüştü: CHP ve Yeni Parti'liler birbirine girdi!
İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 6'ncı Sivas Kültür Günleri'nde tansiyon yükseldi. Sivas Konfederasyonu (SİVKON) Başkanı Metin Yarım'ın kürsü konuşmasında CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in adını anmayıp Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e övgü dolu sözler sarf etmesi, etkinlik alanında gerginliğe neden oldu. İki partinin mensupları arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, etkinlik alanını terk etti.
Geleneksel olarak düzenlenen 6'ncı Sivas Kültür Günleri'nde beklenmedik bir protokol krizi yaşandı.
Sivas Konfederasyonu (SİVKON) Başkanı Metin Yarım, kürsüde yaptığı konuşmada CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel'in adını anmazken YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e yönelik övgü dolu ifadeler kullandı. Bu sözler, etkinlik alanındaki gerilimin fitilini ateşledi.
ALANDA TANSİYON YÜKSELDİ: PARTİLİLER ARASINDA SÖZLÜ TARTIŞMA
Kürsüden yapılan konuşma, etkinlik alanında tepkiye neden oldu. Duruma tepki gösteren CHP'liler ile Yeni Parti'liler arasında başlayan sözlü sataşmalar kısa sürede hararetli bir tartışmaya dönüştü. Karşılıklı bağrışmaların yaşandığı alanda tansiyon yükseldi.
CHP HEYETİ ETKİNLİK ALANINI TERK ETTİ
Sözlü tartışmanın büyümesi ve gerginliğin yatıştırılamaması üzerine protokoldeki kriz derinleşti. Yaşananların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, beraberlerindeki çok sayıda kişiyle birlikte etkinlik alanını terk etti.