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Aziz Sancar Bilim Ödülü Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e verildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aziz Sancar Bilim Ödülü Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e verildi

BioNTech kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, küresel sağlığa katkıları nedeniyle TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü’ne layık görüldü. mRNA teknolojileri ve kişiselleştirilmiş kanser tedavileri alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan iki bilim insanına ödüllerini Başkan Erdoğan ve Prof. Dr. Aziz Sancar takdim etti.

BioNTech kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, küresel sağlığa sundukları katkılar nedeniyle TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü'nün sahibi oldu.

İstanbul'da gerçekleştirilen TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Aziz Sancar Bilim Ödülü Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e verildi - 1

mRNA TEKNOLOJİLERİNDEKİ ÖNCÜ ÇALIŞMALARINA ÖDÜL

Türeci ve Şahin; mRNA teknolojileri alanındaki öncü araştırmaları, COVID-19 mRNA aşısının bilimsel ve klinik geliştirilmesindeki rolleri ile kişiselleştirilmiş kanser tedavilerine yönelik yenilikçi çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü.

ÖDÜLLERİNİ BAŞKAN ERDOĞAN VE AZİZ SANCAR VERDİ

İki bilim insanına ödüllerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar takdim etti.

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