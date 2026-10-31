Aziz Sancar Bilim Ödülü Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e verildi

BioNTech kurucu ortakları Özlem Türeci ve Uğur Şahin, küresel sağlığa katkıları nedeniyle TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü’ne layık görüldü. mRNA teknolojileri ve kişiselleştirilmiş kanser tedavileri alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan iki bilim insanına ödüllerini Başkan Erdoğan ve Prof. Dr. Aziz Sancar takdim etti.