Başkan Erdoğan Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ı kabul etti
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Sancar'ın eşi Gwen Boles Sancar da yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın eşi Gwen Boles Sancar da hazır bulundu.