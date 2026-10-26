-°C
CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ı kabul etti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Başkan Erdoğan Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Sancar'ın eşi Gwen Boles Sancar da yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Prof. Dr. Aziz Sancar'ın eşi Gwen Boles Sancar da hazır bulundu.

BM Komisyonu'ndan Gazze kararı! İsrail Filistin topraklarında savaş suçu işledi
Sonraki Haber
BM Komisyonu'ndan Gazze kararı! İsrail Filistin topraklarında savaş suçu işledi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın