Türk devletlerinden 163 maddelik Ankara Bildirisi: Savunmadan uzaya, Zengezur'dan KKTC'ye kritik kararlar
Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 13. Liderler Zirvesi'nin ardından kabul edilen 163 maddelik Ankara Bildirisi yayımlandı. Bildiride savunma sanayii, siber güvenlik, enerji, ekonomi, ulaştırma ve uzay teknolojileri başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. Türkiye'nin ev sahipliğinde Savunma Sanayii Koleji kurulması imkanının araştırılması, Siber Güvenlik Konseyi için istişarelerin hızlandırılması, Zengezur Koridoru'nun geliştirilmesi ve KKTC'ye destek öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'nin ardından yayımlanan Ankara Bildirisi, Türk dünyasının gelecek dönemine ilişkin kapsamlı hedefler ortaya koydu.
"Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla gerçekleştirilen zirveye Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.
163 maddeden oluşan bildiride, Türk devletleri arasındaki siyasi dayanışmanın kalıcı ve stratejik iş birliğine dönüştürülmesi hedefi vurgulandı. Üye ülkelerin egemenliklerine, toprak bütünlüklerine ve uluslararası sınırlarının dokunulmazlığına saygı ilkeleri yeniden teyit edildi. Ayrıca TDT'nin 2027-2031 Stratejisi'nin sonuçlandırılması teşvik edilirken "Stratejik Ortaklık, Ebedi Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması" taslağında kaydedilen ilerleme memnuniyetle karşılandı.
TÜRK DEVLETLERİ ARASINDA STRATEJİK ORTAKLIK ANTLAŞMASI GÜNDEMDE
Ankara Bildirisi'nde, Türk devletleri arasındaki siyasi dayanışmanın kurumsal zeminde güçlendirilmesine yönelik adımlar öne çıktı. "Türk Devletleri Arasında Stratejik Ortaklık, Ebedi Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması" taslağında kaydedilen ilerleme memnuniyetle karşılandı.
TDT üyesi ülkelerde daimi temsilciliklerin kurulmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi, dışişleri bakanları arasındaki temasların sıklaştırılması ve uluslararası kuruluşlarda karşılıklı desteğin artırılması çağrısında bulunuldu.
TÜRKİYE'DE TDT SAVUNMA SANAYİİ KOLEJİ KURULMASI ARAŞTIRILACAK
Bildirinin savunma ve güvenlik alanındaki dikkat çeken maddelerinden biri, Türkiye'nin ev sahipliğinde TDT Savunma Sanayii Koleji programı oluşturulması önerisi oldu.
1 Ekim 2026'da Bakü'de gerçekleştirilen TDT Savunma Sanayii Kurumları Başkanları 2. Toplantısı'nda İşbirliği Yol Haritası'nın kabul edilmesi memnuniyetle karşılandı. Üye ülkelerin ilgili makamları ve TDT Sekretaryası, Türkiye'nin ev sahipliğinde bir savunma sanayii koleji programı kurulması imkanını araştırmaya teşvik edildi.
Programla savunma sanayii alanında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, nitelikli personel yetiştirilmesi ve teknolojik gelişmelere yönelik uzmanlığın güçlendirilmesi hedefleniyor.
SİBER GÜVENLİK KONSEYİ İÇİN İSTİŞARELER HIZLANDIRILACAK
Türk devletlerinin terörizm, aşırıcılık, ayrılıkçılık, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile sınır aşan organize suçlarla mücadelede eş güdüm içinde hareket etmesi kararlaştırıldı.
Siber güvenlik alanında ise TDT Üye Devletleri Arasında Siber Güvenlik ve Siber İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasına yönelik sürecin hızlandırılması çağrısı yapıldı. TDT Siber Güvenlik Konseyi'nin kurulmasına ilişkin istişarelerin hızlandırılması da teşvik edildi.
KKTC'YE DESTEK VE KIBRIS TÜRK HALKININ EŞİT HAKLARI VURGUSU
Ankara Bildirisi'nde Kıbrıs meselesine de yer verildi. Sorunun Ada'daki mevcut gerçekler temelinde, müzakere edilmiş, karşılıklı kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması gerektiği belirtildi.
Kıbrıs Türk halkının Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanırken halkın özden gelen eşit haklarını güvence altına alma çabalarına destek ifade edildi.