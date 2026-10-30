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GAZZE İÇİN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Bildiride Gazze'deki insani durum ve İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin ortak yaklaşım da ortaya konuldu.

Gazze'de güvenlik ve istikrarın sağlanması, insani durumun iyileştirilmesi ve yeniden imar faaliyetlerinin önünün açılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 (2025) sayılı kararı ile Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'ın tam olarak uygulanması gerektiği kaydedildi.

İsrail-Filistin çatışmasına adil ve kalıcı çözüm bulunması gerektiği vurgulanarak ilgili BM kararları doğrultusunda iki devletli çözüm çağrısı yapıldı.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEK

Ankara Bildirisi'nde Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğine yönelik destek yeniden teyit edildi. Ülkenin güvenliği, istikrarı ve yeniden inşasına destek verileceği belirtildi.

Afganistan'daki güvenlik durumu, siyasi gelişmeler ve insani şartların da yakından takip edildiği ifade edildi. Bu ülkede barış ve istikrarın sağlanması için TDT Afganistan Çalışma Grubu dahil mevcut mekanizmalar üzerinden ortak çabaların sürdürülmesi kararlaştırıldı.