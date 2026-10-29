Türk devletleri Ankara’da! Başkan Erdoğan: Önümüzdeki dönemi Türk asrı ilan edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi vesilesiyle Beştepe Millet Sergi Salonu’nda düzenlenen resmî akşam yemeğinde dünyaya ve Türk dünyasına önemli mesajlar verdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin 86 milyonun ortak çatısı olduğunu ve elde ettiği kazanımlarla başarıdan başarıya koştuğunu belirten Erdoğan, Türk dünyasının dayanışma içinde geleceğe yürüyeceğini ve Türk devletleri arasındaki birliğin daim olacağını vurguladı.

Türk dünyasının dayanışmasına ve ortak vizyonuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Türk dünyası olarak tam bir dayanışma, karşılıklı saygı ve kardeşlikle önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in büyük fedakarlıklarla kurulduğunu hatırlatan Erdoğan, belirlenen hedeflerden taviz verilmeyeceğini vurgulayarak, "Millet olarak uğruna ağır bedeller ödeyerek çok zor şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya bir kez daha söz veriyoruz." dedi.

"7 DÜVELİ DİZ ÇÖKTÜREN İRADEYLE HEDEFLERİMİZE YÜRÜYORUZ"

Türkiye'nin bağımsızlık iradesine ve Cumhuriyet'in kurucu ruhuna vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Cumhuriyetimizin kurucu iradesi 103 sene evvel nasıl 7 düveli diz çöktürerek bu vatanı işgalden kurtarmışsa biz de hedeflerimizle aramıza girmeye çalışanları aynı şekilde bertaraf etmekte kararlıyız." ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi.

86 MİLYONUN ORTAK ESERİ VE AİLE MECLİSİ BULUŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda elde ettiği kazanımlarla yoluna devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "86 milyonun ortak eseri ve ortak çatısı olan Türkiye Cumhuriyeti, her alanda elde ettiği büyük kazanımlarla başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunun kardeş ülkelerle birlikte paylaşılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Cumhuriyet Bayramımızı 'Aile Meclisimiz' olan Türk Devletleri Teşkilatından kardeşlerimizle beraber kutlamanın heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.