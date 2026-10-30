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Türk dünyasından Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye övgü!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk dünyasından Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye övgü!

Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, üye ülkelerin devlet başkanlarının Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tarihi takdir ve övgü dolu hitaplarına sahne oldu. Liderler, Türkiye'nin son dönemde elde ettiği devasa atılımları küresel bir başarı hikayesi olarak nitelendirdi. Kazakistan ve Kırgızistan cumhurbaşkanları, yaptıkları resmi konuşmalarda Türkiye'nin uluslararası prestijinin zirveye ulaştığını tescilledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin elde ettiği başarılara dikkat çekti. İki lider, Türkiye'nin gelişen ekonomik potansiyeline ve uluslararası alanda yükselen itibarına ilişkin övgü dolu değerlendirmelerde bulundu.

Türk dünyasından Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye övgü! - 1

TOKAYEV'DEN ERDOĞAN'IN POLİTİKALARINA ÖVGÜ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Başkan Erdoğan'ın politikaları sayesinde Türkiye'nin sosyoekonomik potansiyelinin geliştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü politikaları sayesinde, kardeş Türkiye'nin sosyo ekonomik potansiyeli anlamlı şekilde gelişti"

Türk dünyasından Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye övgü! - 2

"TÜRKİYE, DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ÜLKELERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ"

Türkiye'nin uluslararası konumuna da dikkat çeken Tokayev, ülkenin ulaştığı noktayı şu sözlerle değerlendirdi:

"100 yıldan fazla sürede Türkiye, dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline geldi; inanılmaz uluslararası prestije sahip bir ülke"

Türk dünyasından Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye övgü! - 3

CAPAROV: TÜRKİYE'NİN İTİBARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov da Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi'nde konuştu.

Türk dünyasından Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye övgü! - 4

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin birçok alanda önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Caparov, şöyle konuştu:

"Sizin ileri görüşlü liderliğiniz altında Türkiye, siyasi, ekonomik, askeri, teknolojik ve diğer alanlarda büyük başarılara imza atarak uluslararası arenadaki itibarını artırmaya devam etmektedir."

Türk dünyasından Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye övgü! - 5

BAŞKAN ERDOĞAN'A EV SAHİPLİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR

Zengin tarihi ve kendine özgü mimarisiyle öne çıkan Ankara'da, TDT 13. Zirvesi vesilesiyle liderlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Caparov, zirveye üst düzeyde ev sahipliği yapan ve sıcak misafirperverlik gösteren Başkan Erdoğan'a en içten teşekkürlerini sundu.

TÜRKİYE'NİN ORTA DOĞU'DAKİ BARIŞ GİRİŞİMLERİNE TAKDİR

Caparov, Türkiye'nin Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması için yürüttüğü aktif girişimleri takdirle karşıladıklarını bildirdi.

Başkan Erdoğan'ı ve Türk halkını en içten dilekleriyle selamlayan Caparov, Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladı.

Türk dünyasından Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye övgü! - 6

AZERBAYCAN'IN DÖNEM BAŞKANLIĞINA BAŞARI VURGUSU

Caparov, 2026'da TDT dönem başkanlığını başarıyla yürüten Azerbaycan'ın çalışmalarına da dikkat çekti.

Teşkilat içindeki ortak çalışmaların önemini vurgulayan Caparov, "Bu süre zarfında Teşkilat bünyesindeki işbirliğinin geliştirilmesine ve ortak girişimlerin ilerletilmesine büyük önem verilmiştir." dedi.

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