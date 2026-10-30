Türk dünyasından Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye övgü!

Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, üye ülkelerin devlet başkanlarının Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tarihi takdir ve övgü dolu hitaplarına sahne oldu. Liderler, Türkiye'nin son dönemde elde ettiği devasa atılımları küresel bir başarı hikayesi olarak nitelendirdi. Kazakistan ve Kırgızistan cumhurbaşkanları, yaptıkları resmi konuşmalarda Türkiye'nin uluslararası prestijinin zirveye ulaştığını tescilledi.