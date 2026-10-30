Türk dünyasından Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye övgü!
Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi, üye ülkelerin devlet başkanlarının Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tarihi takdir ve övgü dolu hitaplarına sahne oldu. Liderler, Türkiye'nin son dönemde elde ettiği devasa atılımları küresel bir başarı hikayesi olarak nitelendirdi. Kazakistan ve Kırgızistan cumhurbaşkanları, yaptıkları resmi konuşmalarda Türkiye'nin uluslararası prestijinin zirveye ulaştığını tescilledi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin elde ettiği başarılara dikkat çekti. İki lider, Türkiye'nin gelişen ekonomik potansiyeline ve uluslararası alanda yükselen itibarına ilişkin övgü dolu değerlendirmelerde bulundu.
TOKAYEV'DEN ERDOĞAN'IN POLİTİKALARINA ÖVGÜ
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Başkan Erdoğan'ın politikaları sayesinde Türkiye'nin sosyoekonomik potansiyelinin geliştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü politikaları sayesinde, kardeş Türkiye'nin sosyo ekonomik potansiyeli anlamlı şekilde gelişti"
"TÜRKİYE, DÜNYANIN EN ÖNEMLİ ÜLKELERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ"
Türkiye'nin uluslararası konumuna da dikkat çeken Tokayev, ülkenin ulaştığı noktayı şu sözlerle değerlendirdi:
"100 yıldan fazla sürede Türkiye, dünyanın en önemli ülkelerinden biri haline geldi; inanılmaz uluslararası prestije sahip bir ülke"