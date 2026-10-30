29 kişinin öldüğü yangın davasında yeni rapor mahkemede
Beşiktaş’ta tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, dönemin 13 kamu görevlisinin kusur durumları hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, gerekli denetim ve özen gösterilseydi sonucun önlenebileceği değerlendirilirken, yakınlarını kaybeden aileler duruşmada sanıkların cezalandırılmasını istedi.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, 2 Nisan 2024'te bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin ölümüne ilişkin 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada yeni bilirkişi raporu dosyaya girdi.
İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 4'ü tutuklu bazı sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve müştekiler ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.
YENİ MAHKEME HEYETİ DOSYAYI KARARA BAĞLAMAK İSTİYOR
Mahkeme başkanı, heyet olarak yeni olduklarını belirterek dosyaya bilirkişi raporu geldiğini ve dosyayı hızlı şekilde karara bağlamak istediklerini söyledi.
Birleşen dosyada sanık olarak yer alan dönemin 13 kamu görevlisinin kusur durumlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan 21 sayfalık raporda; diğer bilirkişi raporları, iddianamedeki bilgi ve belgeler ile sanıkların savunmaları incelendi.
Rapor, inşaat mühendisi, ceza ve ceza muhakemesi hukukçusu ile idare hukukçusu tarafından hazırlandı.
İŞ YERİNİ GÖRMEDEN BEYAN ÜZERİNE İŞLEM YAPTIKLARI BELİRTİLDİ
Raporda, iş yerini görmeden beyan üzerine işlem yapan sanıkların, işleyişin bu yönde olduğunu belirttikleri aktarıldı.
Bu gerekçelerden hareketle sanıkların, mevzuatın kendilerine yüklediği gerekli denetim ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirmediklerinin anlaşılabileceği değerlendirildi.
Meydana gelen sonucun yalnızca yangının çıkışından kaynaklanmadığına dikkat çekilen raporda, gerekli özen gösterilmiş olsaydı önlenebilecek nitelikte olduğu belirtildi.
BİLİRKİŞİ: HUKUKİ TAKDİR MAHKEMEYE AİT
Raporda şu değerlendirmeye yer verildi:
"Bu nedenle yukarıda adı geçen kamu görevlilerinin kendi görev alanlarında gerekli özeni ve denetimi göstermemeleri nedeniyle neticenin meydana geldiği sonucuna ulaşabileceği değerlendirilmektedir. Tüm bu tespitlerin sanıkların ceza sorumluluğuna etkisi ve tespitlerin hukuki takdiri sayın mahkemenize aittir."
Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklar tahliyelerini talep etti.
EŞİNİ KAYBEDEN EMİNE KAYABAŞ YENİDEN KEŞİF İSTEDİ
Yangında eşi Özkan Kayabaş'ı kaybeden Emine Kayabaş, mahkeme heyetinden olay yerinde yeniden keşif yapılmasını istedi.
Kayabaş, şöyle konuştu:
"Bilinçli taksirden bu davayı bitiremezsiniz. Biz bu olayı hazmedemiyoruz. Özkan'ın annesi yürüyemez hale geldi. Ben hayata tutunamıyorum. 5 dakika içinde 29 insanı katlettiler. Kurumların, işletme sahiplerinin sorumluluğu yok mu? Kim o zaman suçlu? Ben mi suçluyum? Ben kafayı üşütmek üzereyim. Her seferinde burada bu sanıklar ceza almayacağından o kadar eminler ki. Sanık yakınları da burada ar etmiyorlar."
18 YAŞINDAKİ OĞLUNU KAYBEDEN ANNEDEN CEZA TALEBİ
Yangında 18 yaşındaki oğlu Onur Aladağ'ı kaybeden Gülşen Aladağ, ağlayarak verdiği beyanında şu ifadeleri kullandı:
"Kartalkaya'daki gibi müebbet hapis cezası verecek hakim savcılar olduğuna inanmak istiyorum. Devletimize güvenmek istiyorum. 18 yaşında evladımı gönderim ben oraya. Sizden istediğim en ağır cezayı vermeniz. Eğer abiysen babaysan o kadar iyi bir ceza ver ki onlara, Türkiye yeniden ayağa kalkmış diyeyim. Size yalvarıyorum. Az önceki sanık bağlanıyor. Bak bu insan 80-90 yaşında burada dizleri tutmuyor. Biz hiçbir hakime, hiçbir savcıya sesimizi yükseltmedik. En güçlüsü bendim burada. Beni bile yıktılar. 50 sene sonra belki kimse yaşamayacak ama 50 sene o toprağın altında benim kinim herkesin yakasında olacak."