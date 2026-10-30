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29 kişinin öldüğü yangın davasında yeni rapor mahkemede

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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29 kişinin öldüğü yangın davasında yeni rapor mahkemede

Beşiktaş’ta tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, dönemin 13 kamu görevlisinin kusur durumları hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, gerekli denetim ve özen gösterilseydi sonucun önlenebileceği değerlendirilirken, yakınlarını kaybeden aileler duruşmada sanıkların cezalandırılmasını istedi.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, 2 Nisan 2024'te bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişinin ölümüne ilişkin 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada yeni bilirkişi raporu dosyaya girdi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 4'ü tutuklu bazı sanıklar ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve müştekiler ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

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YENİ MAHKEME HEYETİ DOSYAYI KARARA BAĞLAMAK İSTİYOR

Mahkeme başkanı, heyet olarak yeni olduklarını belirterek dosyaya bilirkişi raporu geldiğini ve dosyayı hızlı şekilde karara bağlamak istediklerini söyledi.

Birleşen dosyada sanık olarak yer alan dönemin 13 kamu görevlisinin kusur durumlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanan 21 sayfalık raporda; diğer bilirkişi raporları, iddianamedeki bilgi ve belgeler ile sanıkların savunmaları incelendi.

Rapor, inşaat mühendisi, ceza ve ceza muhakemesi hukukçusu ile idare hukukçusu tarafından hazırlandı.

İŞ YERİNİ GÖRMEDEN BEYAN ÜZERİNE İŞLEM YAPTIKLARI BELİRTİLDİ

Raporda, iş yerini görmeden beyan üzerine işlem yapan sanıkların, işleyişin bu yönde olduğunu belirttikleri aktarıldı.

Bu gerekçelerden hareketle sanıkların, mevzuatın kendilerine yüklediği gerekli denetim ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirmediklerinin anlaşılabileceği değerlendirildi.

Meydana gelen sonucun yalnızca yangının çıkışından kaynaklanmadığına dikkat çekilen raporda, gerekli özen gösterilmiş olsaydı önlenebilecek nitelikte olduğu belirtildi.

BİLİRKİŞİ: HUKUKİ TAKDİR MAHKEMEYE AİT

Raporda şu değerlendirmeye yer verildi:

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"Bu nedenle yukarıda adı geçen kamu görevlilerinin kendi görev alanlarında gerekli özeni ve denetimi göstermemeleri nedeniyle neticenin meydana geldiği sonucuna ulaşabileceği değerlendirilmektedir. Tüm bu tespitlerin sanıkların ceza sorumluluğuna etkisi ve tespitlerin hukuki takdiri sayın mahkemenize aittir."

Duruşmada söz verilen tutuklu sanıklar tahliyelerini talep etti.

EŞİNİ KAYBEDEN EMİNE KAYABAŞ YENİDEN KEŞİF İSTEDİ

Yangında eşi Özkan Kayabaş'ı kaybeden Emine Kayabaş, mahkeme heyetinden olay yerinde yeniden keşif yapılmasını istedi.

Kayabaş, şöyle konuştu:

"Bilinçli taksirden bu davayı bitiremezsiniz. Biz bu olayı hazmedemiyoruz. Özkan'ın annesi yürüyemez hale geldi. Ben hayata tutunamıyorum. 5 dakika içinde 29 insanı katlettiler. Kurumların, işletme sahiplerinin sorumluluğu yok mu? Kim o zaman suçlu? Ben mi suçluyum? Ben kafayı üşütmek üzereyim. Her seferinde burada bu sanıklar ceza almayacağından o kadar eminler ki. Sanık yakınları da burada ar etmiyorlar."

18 YAŞINDAKİ OĞLUNU KAYBEDEN ANNEDEN CEZA TALEBİ

Yangında 18 yaşındaki oğlu Onur Aladağ'ı kaybeden Gülşen Aladağ, ağlayarak verdiği beyanında şu ifadeleri kullandı:

"Kartalkaya'daki gibi müebbet hapis cezası verecek hakim savcılar olduğuna inanmak istiyorum. Devletimize güvenmek istiyorum. 18 yaşında evladımı gönderim ben oraya. Sizden istediğim en ağır cezayı vermeniz. Eğer abiysen babaysan o kadar iyi bir ceza ver ki onlara, Türkiye yeniden ayağa kalkmış diyeyim. Size yalvarıyorum. Az önceki sanık bağlanıyor. Bak bu insan 80-90 yaşında burada dizleri tutmuyor. Biz hiçbir hakime, hiçbir savcıya sesimizi yükseltmedik. En güçlüsü bendim burada. Beni bile yıktılar. 50 sene sonra belki kimse yaşamayacak ama 50 sene o toprağın altında benim kinim herkesin yakasında olacak."

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"BENİM OĞLUM 28 YAŞINDA ÖLDÜ"

Yangında hayatını kaybeden Gökhan Tevlek'in babası Yüksel Tevlek de 79 yaşında olduğunu, bir çocuğu olan oğlunu kaybettiğini ve adalet istediğini dile getirdi.

Hayatını kaybeden Mahmut Emin Kaya'nın babası Sami Kaya ise oğluyla aynı yaşlarda görünen mahkeme başkanına yaşını sordu. Mahkeme başkanının 35 yaşında olduğunu söylemesi üzerine Kaya, "Benim oğlum 28 yaşında öldü. Ne söyleyeyim hakim bey. Size güveniyoruz." dedi.

DÜĞÜNDEN DÖRT AY SONRA OĞLUNA VEDA ETTİ

Mahmut Emin Kaya'nın annesi Gülser Kaya, oğlunu vefatından 4 ay önce evlendirdiğini anlattı. Damatlık gömleğini kendisinin giydirdiğini söyleyen Kaya, 4 ay sonra oğluyla kefeni içinde vedalaştığını belirtti.

Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ercan Erkan'dan şikayetçiyim. 6 kişinin ölümünden sorumludur. Ben işçiyim diyor ama gayrimeşru patrondur, 7 kişiyle beraber girdi oraya ama sadece kendisi kurtuldu. Olası kast suçundan yargılanmalarını istiyoruz. Çok yorulduk, çok acı çekiyoruz. Beyefendiler 3 yıldır içerideyiz diyorlar ama biz de canlarımızı 3 yıldır göremiyoruz. İçeride alem yapıyorlarmış zaten."

Duruşma, müştekiler ve avukatlarının beyanlarıyla devam ediyor.

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İDDİANAMEDE YANGININ AYRINTILARI ANLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Nisan 2024'te saat 12.35'te "Masquerade" isimli iş yerinde yangın çıktığı ve itfaiye görevlilerinin içeride mahsur kalan kişileri çıkardığı anlatılıyor.

Yangında 29 kişinin hayatını kaybettiği; müşteki sanık Ercan Erkan, dumandan etkilenen Usamettin Yıldırım ve Gülden Taşpınar'ın yaralandığı kaydediliyor.

Savcılık ve bilirkişi heyetinin olay yerindeki incelemeleri sonucunda, gece kulübünün sahiplerinin Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül ve Mehmet Memduh Ceylan, mesul müdürünün ise İsmet Şen olduğu belirtiliyor.

DOKUZ SANIK İÇİN 22 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede sanıklar Kahraman Erdem, Çağatay Altunel, Şahzade Şekergümüş, Fatma Dörtgül, Mehmet Memduh Ceylan, İsmet Şen, Dursun Çelik, Sibel Çelik ve İbrahim Bildirici'nin, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

13 KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDA 17 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Birleştirilen dosyada, dönemin Beşiktaş Belediyesi başkan yardımcıları Ali Rıza Yılmaz, Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Yasemin Saral ve Ahmet Mithat Şermet ile itfaiye çavuşu Fazlı Yavuz, eski İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu, eski İtfaiye Müdür Yardımcısı Tuncay Akdağ ve eski İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Öztürk sanık olarak yer alıyor.

Belediyede çalışan kamu görevlileri Feridun Tayfun Erelmas, Lalehan Taşdelen Başkaya, Nilüfer Oğuz, Rahşan Tekin Ölmez ve Uğur Türkyılmaz da aynı dosya kapsamında yargılanıyor.

Bu 13 sanığın, "görevi kötüye kullanma" ve "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlarından 2 yıl 6'şar aydan 17'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

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