Hatay'da mide bulandıran restoran! 15 kilo bozuk tavuk ele geçirildi
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin bir restoranda gerçekleştirdiği denetimde, vatandaşlara servis edilmek üzere hazırlanan yaklaşık 15 kilogram bozuk tavuk ele geçirildi. Pişmiş ve çiğ halde bulunan tavuklar, gıda mühendislerinin gözetiminde imha edildi. Restoran hakkında işlem başlatıldı.
Kırıkhan'da halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, kızarmış tavuk satışı yapan bir restoranı kontrol etti. Denetim sırasında işletmedeki hijyen koşulları ve ürünler incelendi.
15 KİLOGRAM BOZUK TAVUK İMHA EDİLDİ
Yapılan kontrollerde, vatandaşlara yedirilmeye hazırlandığı belirtilen pişmiş ve çiğ halde yaklaşık 15 kilogram tavuğun bozulduğu tespit edildi. Ele geçirilen tavuklar, gıda mühendislerinin gözetiminde imha edildi.
RESTORAN HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı restoran hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.