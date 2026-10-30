Hatay'da mide bulandıran restoran! 15 kilo bozuk tavuk ele geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin bir restoranda gerçekleştirdiği denetimde, vatandaşlara servis edilmek üzere hazırlanan yaklaşık 15 kilogram bozuk tavuk ele geçirildi. Pişmiş ve çiğ halde bulunan tavuklar, gıda mühendislerinin gözetiminde imha edildi. Restoran hakkında işlem başlatıldı.