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Hatay'da mide bulandıran restoran! 15 kilo bozuk tavuk ele geçirildi

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hatay'da mide bulandıran restoran! 15 kilo bozuk tavuk ele geçirildi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin bir restoranda gerçekleştirdiği denetimde, vatandaşlara servis edilmek üzere hazırlanan yaklaşık 15 kilogram bozuk tavuk ele geçirildi. Pişmiş ve çiğ halde bulunan tavuklar, gıda mühendislerinin gözetiminde imha edildi. Restoran hakkında işlem başlatıldı.

Kırıkhan'da halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, kızarmış tavuk satışı yapan bir restoranı kontrol etti. Denetim sırasında işletmedeki hijyen koşulları ve ürünler incelendi.

HATAY'DA MİDE BULANDIRAN RESTORAN SKANDALI!

15 KİLOGRAM BOZUK TAVUK İMHA EDİLDİ

Yapılan kontrollerde, vatandaşlara yedirilmeye hazırlandığı belirtilen pişmiş ve çiğ halde yaklaşık 15 kilogram tavuğun bozulduğu tespit edildi. Ele geçirilen tavuklar, gıda mühendislerinin gözetiminde imha edildi.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

RESTORAN HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı restoran hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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#Hatay #Restoran #Bozuk Tavuk
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