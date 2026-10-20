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Fırında mide bulandıran görüntü! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fırında mide bulandıran görüntü! Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Hatay'da İskenderun Belediyesi zabıta ekiplerinin fırında gerçekleştirdiği denetimde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Hamam böceği, sigara izmaritleri ve örümcek ağlarının görüldüğü fırın hakkında ekipler işlem yaptı.

İskenderun Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte hizmet veren bir fırına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ciddi hijyen eksiklikleri ve mide bulandıran görüntülerle karşılaşıldı. Üretim alanlarında tespit edilen olumsuzlukların ardından ilgili işletmeye cezai işlemler uygulanarak gerekli idari tedbirler alındı.

FIRINDA MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER! ZABITA HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan, fırında yeni hamurun eski hamurla karıştırılarak ekmek üretildiği anlaşılırken görülen hamam böceği, sigara izmaritleri ve örümcek ağları ise hijyen şartlarının hiçe sayıldığını gözler önüne serdi.

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#Fırın #Zabıta
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