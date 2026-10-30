SON KAR 2022'DE! ÜÇ YIL ÜST ÜSTE ZARAR

Aktarılan denetim bulgularına göre KAYI A.Ş., son olarak 2022 yılında 1 milyon 335 bin lira kar etti. Şirketin sonraki üç yılda zarar ettiği belirtildi.

KAYI A.Ş.'nin zararı, 2023 yılında 10 milyon 172 bin lira, 2024 yılında 46 milyon 780 bin lira, 2025 yılında ise 102 milyon 536 bin lira olarak kaydedildi. Artan zararların şirketin mali yapısını zorladığı ifade edildi.