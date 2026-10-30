Bilecik Belediyesi iflasın eşiğinde! Şok gerçek Sayıştay raporunda
Yeni Partili Bilecik Belediyesi'ndeki Sayıştay denetimi, mali skandalları gözler önüne serdi. Ödenmeyen ve yüksek faiz işleyen SGK prim borçları, usulsüz doğrudan teminler ve artan borç batağının belediyeyi iflasın eşiğine getirdiği ortaya çıktı.
Bilecik Belediyesi ve belediye iştiraki KAYI A.Ş.'nin mali durumuna ilişkin Sayıştay denetiminde, artan zararlar ve ödenmeyen SGK prim borçları öne çıktı.
Denetime ilişkin aktarılan bulgulara göre şirket, personel maaşlarını ödemekte zorlanırken SGK primlerinin zamanında yatırılmaması nedeniyle yüksek faiz yüküyle karşı karşıya kaldı. Belediye ile KAYI A.Ş. arasındaki mali ilişkilerde büyüyen borç yüküne dikkat çekildi.
ÇALIŞAN SAYISI 300'DEN 413'E YÜKSELDİ
KAYI A.Ş.'de 2020 yılında 300 olan çalışan sayısının, 2025 yılında 413'e ulaştığı belirtildi.