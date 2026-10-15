Vatandaşa yedireceklerdi! Mide bulandıran görüntü... Son anda yakalandılar

Hatay'da zabıta ekiplerinin ihbar üzerine baskın yaptıkları depoda mide bulandıran şartlarda salça ve çeşitli gıda ürünleri üretildiği ortaya çıktı. Ekipler tarafından uygunsuz şartlarda üretilen gıdalar imha edilirken, sorumlu şahıs hakkında işlem yapıldı.

Antakya Belediyesi ekipleri, kentte gıda güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri, Güzelburç Mahallesi'nde bulunan bir depoda uygunsuz şartlarda gıda üretildiği ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Antakya Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalarda mide bulandıran şartlarda salça başta olmak üzere çeşitli gıda ürünleri üretildiği ortaya çıktı. Mide bulandıran görüntülerde havuç, salça ve diğer gıda ürünleri yer aldı. Uygun olmayan gıdalar yerinde imha edilirken sorumlu şahıs hakkında yasal ve cezai işlemler başlatıldı.