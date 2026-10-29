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Çekmeköy'de kaçak sigara imalathanesine baskın: 120 bin dolu makaron ele geçirildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Çekmeköy'de kaçak sigara imalathanesine baskın: 120 bin dolu makaron ele geçirildi

İstanbul Çekmeköy'de kaçak sigara üretildiği belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda, 120 bin dolu makaron, 305 kilogram kıyılmış tütün ve sigara üretiminde kullanılan makineler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Nişantepe Mahallesi'ndeki bir evde kaçak sigara üretildiğini belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, kaçak sigara üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda ürün ve ekipman bulundu.

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Aramalarda 305 kilogram kıyılmış tütün, 900 paket bandrolsüz sigara, 120 bin dolu makaron ve 96 bin 400 boş makaron ele geçirildi. Ayrıca 250 sahte bandrol, 5 koli boş sigara paketi, 2 sigara dolum makinesi, kantar, tütün kurutma fırını, jelatinleme ve sigara paketleme makinesi bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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#İstanbul #Kaçak Sigara
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