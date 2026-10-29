Kağıthane’de selde kayan toprak kaldırılıyor!
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İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan şiddetli yağışın ardından Cendere Vadisi’nde meydana gelen toprak kayması nedeniyle belediye ekipleri çalışma başlattı. Yamaçtan koparak tehlike oluşturan toprak ve molozlar kamyonlarla taşınırken, yeni bir kayma riskine karşı bölgede güvenlik önlemi alındı. Çalışmalar havadan görüntülendi.
İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli yağış, birçok bölgede su baskınlarına ve toprak kaymalarına neden oldu. Kağıthane'deki Cendere Vadisi'nde de yamaçtan kopan toprak ve moloz yığınları belirli alanlarda birikerek tehlike oluşturdu.
TOPRAK VE MOLOZLAR KAMYONLARLA TAŞINIYOR
Toprak kaymasının yaşandığı bölgeye bugün giden belediye ekipleri çalışma başlattı. İş makineleriyle kaldırılan toprak ve molozlar, hazır bekletilen hafriyat kamyonlarına yüklenerek bölgeden taşınıyor.
YENİ KAYMA RİSKİNE KARŞI GÜVENLİK ÖNLEMİ
Olası yeni bir toprak kaymasına karşı Cendere Vadisi'nde çalışmaların yürütüldüğü alanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları havadan görüntülendi.