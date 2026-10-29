İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli yağış, birçok bölgede su baskınlarına ve toprak kaymalarına neden oldu. Kağıthane'deki Cendere Vadisi'nde de yamaçtan kopan toprak ve moloz yığınları belirli alanlarda birikerek tehlike oluşturdu.

TOPRAK VE MOLOZLAR KAMYONLARLA TAŞINIYOR

Toprak kaymasının yaşandığı bölgeye bugün giden belediye ekipleri çalışma başlattı. İş makineleriyle kaldırılan toprak ve molozlar, hazır bekletilen hafriyat kamyonlarına yüklenerek bölgeden taşınıyor.