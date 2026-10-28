Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde 69 ilde kaçakçılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 494 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden 18'i tutuklanırken 29'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince 69 ilde kaçakçılık suçlarına yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

Gümrük işlemlerine tabi tutulmadan Türkiye'ye kaçak ürün sokarak dağıttığı ve yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünleri piyasaya sürdüğü tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlarda 494 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

18 TUTUKLAMA, 29 ADLİ KONTROL KARARI Operasyonlar kapsamında adli işlem yapılan 494 şüpheliden 18'i tutuklandı, 29'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

MİLYONLARCA KAÇAK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

69 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 9 bin 315 litre akaryakıt, 246 bin 379 paket sigara, 18 bin 94 litre alkollü içki ve 9 milyon 84 bin 170 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.