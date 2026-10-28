İstanbul'da dev kaçak tütün operasyonu: 12 gözaltı, milyonlarca makaron ele geçirildi

İstanbul'da yasa dışı tütün mamulü ticareti yaparak haksız kazanç sağlayan ve kamu zararına yol açan kaçakçılara yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 18 adres ve 6 araca gerçekleştirilen baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, milyonlarca kaçak makaron, tonlarca tütün ve 604 bin lira nakit para ele geçirildi.