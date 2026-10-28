İstanbul'da dev kaçak tütün operasyonu: 12 gözaltı, milyonlarca makaron ele geçirildi
İstanbul'da yasa dışı tütün mamulü ticareti yaparak haksız kazanç sağlayan ve kamu zararına yol açan kaçakçılara yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 18 adres ve 6 araca gerçekleştirilen baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, milyonlarca kaçak makaron, tonlarca tütün ve 604 bin lira nakit para ele geçirildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul genelinde bandrolsüz ve kaçak tütün mamullerinin yasa dışı ticaretini yaparak haksız kazanç elde ettikleri, vergi kaybına ve kamu zararına yol açtıkları değerlendirilen kişilere yönelik, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kaçak tütün mamullerinin temin ve dağıtımını gerçekleştirdikleri değerlendirilen 12 şüpheli hakkında yakalama, gözaltına alma, arama ve el koyma talimatı verildiği kaydedildi.
Bu kapsamda, polis ekiplerince 18 adres ve 6 araca yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.
Öte yandan, çalışmalar kapsamında 5 ayrı ara operasyonda gerçekleştirilen aramalarda, 1 milyon 403 bin 360 dolu makaron, 330 bin boş makaron, 3 ton 109 kilogram kıyılmış tütün, 29 bin 172 sigara sarma kağıdı, 7 bin boş sigara kutusu, 1482 paket gümrük kaçağı sigara, 236 kilogram nargile tütünü, 73 elektronik sigara/nargile cihazı, 1 kompresör, 2 sigara sarma makinesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 604 bin 100 lira ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.