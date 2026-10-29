CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Anıtkabir’de sohbet etti

MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir’deki törende bir araya geldi. (Foto: AA)

SOHBET ETTİLER

Törende, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği görüntüler kameralara yansıdı.

BAŞKAN ERDOĞAN DA BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törende selamlaşarak sohbet etti.



Törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kıyafetindeki özel bir detay da gözlerden kaçmadı. Daha önce AK Parti Grup Toplantısı'nda da tercih ettiği, ilk bakışta çiçek desenini andıran kravatın üzerinde, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Milli Muharip Uçak KAAN'ın silüetlerinin bulunduğu görüldü.