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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Anıtkabir’de sohbet etti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Anıtkabir’de sohbet etti

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Anıtkabir’de düzenlenen törene katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sohbet etti.

Devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki törende bir araya geldi.

MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir’deki törende bir araya geldi. (Foto: AA)MHP lideri Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Anıtkabir’deki törende bir araya geldi. (Foto: AA)

SOHBET ETTİLER
Törende, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sohbet ettiği görüntüler kameralara yansıdı.

Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüştüBaşkan Erdoğan Bahçeli ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN ERDOĞAN DA BAHÇELİ İLE GÖRÜŞTÜ
Öte yandan Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törende selamlaşarak sohbet etti.

Törende Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kıyafetindeki özel bir detay da gözlerden kaçmadı. Daha önce AK Parti Grup Toplantısı'nda da tercih ettiği, ilk bakışta çiçek desenini andıran kravatın üzerinde, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Milli Muharip Uçak KAAN'ın silüetlerinin bulunduğu görüldü.

Başkan Erdoğandan 29 Ekim mesajıBaşkan Erdoğandan 29 Ekim mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 29 EKİM MESAJI
MHP lideri Bahçeliden 29 Ekim mesajıMHP lideri Bahçeliden 29 Ekim mesajı MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN 29 EKİM MESAJI

#Kemal Kılıçdaroğlu #Devlet Bahçeli
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