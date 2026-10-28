İstanbul'a yeni sağanak dalgası geliyor: Yağışlar 16 Kasım'a kadar sürecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun neredeyse tamamını etkisi altına alan kuvvetli yağış dalgası nedeniyle peş peşe iki ayrı kritik uyarı yayımladı. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede metrekareye 75 ila 100 kilogram arasında aşırı yağış, ani sel ve hortum riski bulunuyor. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek ise İstanbul için yarından itibaren yeni bir sağanak dalgasının başlayacağını duyururken, güney sahillerinde deniz suyu sıcaklığının tetiklediği tehlikeli 'mikro hortum' riskine karşı vatandaşları uyardı. Tek, yağışlı sistemin 16 Kasım'a kadar periyodik aralıklarla devam edeceğini açıkladı.
Türkiye, yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan yeni bir yağışlı havanın kıskacında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için turuncu ve sarı kodlu şiddetli yağış uyarılarında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Edirne ve Kırklareli dışında) Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, (Sinop ve Artvin dışında) Karadeniz, (Kars ve Ardahan dışında) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege ve Doğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Kıyı Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 1: Yağışların, Ege'nin batı kesimleri ile Batı Akdeniz'de kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 2: Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, perşembe (29.10.2026) günü sabah saatlerine kadar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğu, Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey, Diyarbakır'ın kuzey ve batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
UZMAN İSİM A HABER'DE UYARDI
Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları hayatı zorlaştırmaya devam ederken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayında kritik uyarılarda bulundu.
İstanbul'da dünkü şiddetli yağışın ardından bugünlük tehlikenin geçtiğini ancak yarından itibaren yeni bir sağanak dalgasının kenti vuracağını belirten Tek; Ege, Akdeniz ve Güneydoğu için alarm vererek deniz suyu sıcaklıklarının tetiklediği tehlikeli 'mikro hortum' riskine karşı vatandaşları uyardı.