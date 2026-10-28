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İstanbul'a yeni sağanak dalgası geliyor: Yağışlar 16 Kasım'a kadar sürecek!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'a yeni sağanak dalgası geliyor: Yağışlar 16 Kasım'a kadar sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun neredeyse tamamını etkisi altına alan kuvvetli yağış dalgası nedeniyle peş peşe iki ayrı kritik uyarı yayımladı. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede metrekareye 75 ila 100 kilogram arasında aşırı yağış, ani sel ve hortum riski bulunuyor. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek ise İstanbul için yarından itibaren yeni bir sağanak dalgasının başlayacağını duyururken, güney sahillerinde deniz suyu sıcaklığının tetiklediği tehlikeli 'mikro hortum' riskine karşı vatandaşları uyardı. Tek, yağışlı sistemin 16 Kasım'a kadar periyodik aralıklarla devam edeceğini açıkladı.

Türkiye, yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan yeni bir yağışlı havanın kıskacında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için turuncu ve sarı kodlu şiddetli yağış uyarılarında bulundu.

19 İL İÇİN SAĞANAK VE FIRTINA ALARMI! METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Edirne ve Kırklareli dışında) Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, (Sinop ve Artvin dışında) Karadeniz, (Kars ve Ardahan dışında) Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege ve Doğu Anadolu'nun batı kesimleri ile Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli, Kıyı Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'in batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

İstanbul'a yeni sağanak dalgası geliyor: Yağışlar 16 Kasım'a kadar sürecek! - 1

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 1: Yağışların, Ege'nin batı kesimleri ile Batı Akdeniz'de kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 2: Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güneydoğu kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, perşembe (29.10.2026) günü sabah saatlerine kadar Elazığ, Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın doğu, Malatya'nın güneyinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey, Diyarbakır'ın kuzey ve batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İstanbul'a yeni sağanak dalgası geliyor: Yağışlar 16 Kasım'a kadar sürecek! - 2

UZMAN İSİM A HABER'DE UYARDI

Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları hayatı zorlaştırmaya devam ederken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayında kritik uyarılarda bulundu.

İstanbul'da dünkü şiddetli yağışın ardından bugünlük tehlikenin geçtiğini ancak yarından itibaren yeni bir sağanak dalgasının kenti vuracağını belirten Tek; Ege, Akdeniz ve Güneydoğu için alarm vererek deniz suyu sıcaklıklarının tetiklediği tehlikeli 'mikro hortum' riskine karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul'a yeni sağanak dalgası geliyor: Yağışlar 16 Kasım'a kadar sürecek! - 3

İSTANBUL'DA TEHLİKE BİTTİ Mİ? YENİ SAĞANAK UYARISI

Megakentte dün Şile ve çevresinde su baskınlarına yol açan yağışların ardından son durumu değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "İstanbul için bugünlük tehlike geçti ama yarın yine yeni yağışlar gelmeye başlayacak. Ege'nin güneyinde ve batısındaki yağışlı sistem önce Ege'ye yerleşecek, daha sonra kuzeye doğru kayarak yarın İstanbul üzerinde yeniden kuvvetli yağışlar oluşturacak. Yağışlar ağırlıklı olarak Anadolu Yakası'nda Şile ve Beykoz ile Avrupa Yakası'nda Sarıyer hattında etkili olacak. Bugün ise radar görüntülerinde görüldüğü gibi hafif yağış geçişleri var ancak dünkü kadar kuvvetli değil" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a yeni sağanak dalgası geliyor: Yağışlar 16 Kasım'a kadar sürecek! - 4

AKDENİZ'DE 'MİKRO HORTUM' TEHLİKESİ

Bugün asıl riskin güney sahillerinde olduğuna dikkat çeken Adil Tek, "İstanbul'dan ziyade özellikle Ege ve Akdeniz'e dikkat çekmek istiyoruz. Ege Denizi açıklarındaki sistem Aydın ve Muğla'da kuvvetli yağışlar bırakıyor. Şu saatler itibarıyla Anamur'da çok kuvvetli bir yağış var ve orada önceki gün yaşanan hortuma benzer yeni bir hortum oluşma riski bulunuyor. Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıkları ağustos sonunda 31-32 derecelere kadar çıkmıştı. Kuzeyden gelen serin hava bu sıcak deniz suyuyla buluşunca rüzgar kesmesi meydana geliyor ve dikey hava hareketleri hortum mekanizmasını çalıştırıyor" sözleriyle aktardı.

Son günlerde sıklıkla gündeme gelen felaketin boyutunu açıklayan Tek, "Mikro hortum dediğimiz olay 5-10 kilometrelik çok dar bir alanda meydana gelen ama son derece yıkıcı ve güçlü bir hava olayıdır. Yere yakın seviyedeki güneyli rüzgarlar yukarı çıktıkça kuzeye dönerek bir girdap oluşturuyor. Akdeniz'in sıcak suları ve kıyıya paralel yüksek dağlar bu hortumları besliyor. Deniz üzerinde başlayıp karaya ulaştıktan kısa bir süre sonra enerjisini kaybediyor" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'a yeni sağanak dalgası geliyor: Yağışlar 16 Kasım'a kadar sürecek! - 5

100 KİLOGRAMI AŞAN YAĞIŞ OLABİLİR

Kendi hazırladığı özel meteorolojik simülasyon haritası üzerinden riskli bölgeleri tek tek sıralayan Adil Tek, "Bu haritayı 50 farklı senaryonun çalıştırıldığı 'ensemble' topluluk modellerinin en uç değerlerini alarak hazırladım. Kesinleşmiş bir tahmin değil ancak yüzde 5 ila 10 arasında gerçekleşme ihtimali olan bir risk haritasıdır. Muğla, Antalya ve Güneydoğu'da Adıyaman civarında lokal olarak 100 kilogram ve üzeri aşırı yağış riski bulunuyor. İlerleyen saatlerde yağış doğuya kayarak Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş hattında da etkili olacak" şeklinde konuştu.

İstanbul'a yeni sağanak dalgası geliyor: Yağışlar 16 Kasım'a kadar sürecek! - 6

YAĞIŞLI SİSTEM 16 KASIM'A KADAR SÜRECEK

Cumhuriyet Bayramı'nda ve önümüzdeki günlerde beklenen hava tablosuna değinen Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Yarın yani 29 Ekim'de Akdeniz'in doğusu başta olmak üzere Mersin ve Adana çevrelerinde risk devam ediyor. İstanbul'da ise özellikle Arnavutköy ile Balıkesir civarında yüksek yağış değerleri göze çarpıyor. Cuma gününden itibaren yağışlar hafta sonuna doğru biraz hız kesse de ardı arkası kesilmeyecek. Aralarda kısa süreli molalar olsa da genel tabloya baktığımızda 16 Kasım'a kadar yurdumuz üzerinde periyodik olarak devam eden uzun soluklu bir yağışlı periyodun içerisindeyiz. Şu anda Türkiye genelinde günün 24 saati içinde yağış almayan neredeyse hiçbir yer yok" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a yeni sağanak dalgası geliyor: Yağışlar 16 Kasım'a kadar sürecek! - 7

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli dışında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C

Çok bulutlu

İstanbul'a yeni sağanak dalgası geliyor: Yağışlar 16 Kasım'a kadar sürecek! - 8

EGE

Çok bulutlu, batısında kuvvetli, güneybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İstanbul'a yeni sağanak dalgası geliyor: Yağışlar 16 Kasım'a kadar sürecek! - 9

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA 25°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul'a yeni sağanak dalgası geliyor: Yağışlar 16 Kasım'a kadar sürecek! - 10

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sinop dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 22°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul'a yeni sağanak dalgası geliyor: Yağışlar 16 Kasım'a kadar sürecek! - 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Artvin dışında bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 24°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Kars ve Ardahan dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 19°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul'a yeni sağanak dalgası geliyor: Yağışlar 16 Kasım'a kadar sürecek! - 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 19°C

Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 21°C

Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıh

ŞANLIURFA 20°C

Çok bulutlu, aralıklı yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

#Meteoroloji #Hava Durumu
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