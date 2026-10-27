İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış altında itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'ndeki 3 katlı tekstil atölyesinin çatısında saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. Polis ekipleri bina ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de hazır bekledi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.