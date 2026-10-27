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Küçükçekmece'de korkutan yangın! Yağmura rağmen yan binaya da sıçradı

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Küçükçekmece'de korkutan yangın! Yağmura rağmen yan binaya da sıçradı

İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış altında itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'ndeki 3 katlı tekstil atölyesinin çatısında saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. Polis ekipleri bina ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de hazır bekledi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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