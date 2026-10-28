Asayiş Şube Müdürlüğü ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından cezaları kesinleşen firari hükümlüleri yakalamak için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 17 Şubat 2025'ten bu yana aranan Selda Ş.'nin Ataşehir'de yaşadığı belirlendi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Selda Ş.'nin oturduğu evi tespit ederken çevresinde kendisini öğretmen olarak tanıttığını da belirledi.