Adana merkezli 7 ilde, kurgu trafik kazalarıyla 17 sigorta şirketinden 25 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen ve polisin operasyonuyla çökertilen şebekenin “kiralık sürücü” kullandığı ortaya çıktı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kurgu trafik kazaları üzerinden sigorta şirketlerini dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik 2022 yılında çalışma başlattı. Yaklaşık 4 yıl süren teknik ve fiziki takipte şebeke üyelerinin bu dönemde 76 trafik kazası kurguladığı, birlikte hareket ettikleri eksperlerin de yardımıyla 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin ettiği belirlendi.

7 ilde düzenlenen operasyonda, kurgu trafik kazalarıyla sigorta şirketlerini dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik 86 şüpheli gözaltına alındı. (Fotoğraf: DHA) Kimlikleri tespit edilen 88 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli Kocaeli, Kastamonu, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya ve Çankırı'da operasyon başlatan polis, 20 Ekim'de çok sayıda adrese yaptığı eş zamanlı baskınlarda aralarında sigorta acentesi sahibi ve çalışanları, eksperler ve kaportacıların da bulunduğu 86 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 2 kişinin cezaevinde olduğu belirtildi.

Şüphelilerin kiralık sürücülerle araçları bilerek çarpıştırıp hasarlı araçları onarılmış gibi göstererek sigorta şirketlerinden ödeme aldığı belirlendi. (Fotoğraf: DHA) KAZALI ARAÇLARI ONARILMIŞ GİBİ GÖSTERMİŞLER Polisin teknik ve fiziki takibi sırasında şebekenin, kurgu kazalarda "kiralık sürücü" kullandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin, para karşılığında tuttukları sürücüleri araçlara bindirip trafik kazalarını kurguladıkları, önceden planladıkları noktalarda araçları az hasar alacak şekilde çarpıştırdıkları saptandı. Daha sonra kaportacıya götürdükleri araçları, anlaştıkları eksperler aracılığıyla onarılmış gibi göstererek sigorta şirketlerinden ödeme aldıkları belirlendi. Bu paranın da şebeke üyeleri arasında paylaştırıldığı, eksperlere de komisyon ödendiği belirtildi.