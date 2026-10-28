Suriye'nin toprak bütünlüğü ve devlet egemenliğine de değinen Kurtulmuş, PYD'nin entegrasyon sürecine olumlu katkı sunarak Suriye'deki devlet yapısının bir parçası haline gelmesinin bölge açısından önemli olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, Kuzey Irak'ın Şengal bölgesinde yaklaşık 4 bin kişinin silahlarını Irak merkezi yönetimine devretme sürecinin başladığını da belirtti.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin yalnızca siyasi bir slogan olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin güçlü bir ülke olarak yoluna devam edebilmesi açısından bu sürecin önem taşıdığını söyledi.

Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Terör sorununu çözmek amacıyla önemli bir çalışma başlatıldığını belirten Kurtulmuş, ilgili komisyonun 21 toplantının ardından hazırladığı raporun 50 milletvekilinden 47'sinin oyuyla kabul edildiğini hatırlattı.

Teklifin 2026 yılı başlangıç ödeneğine göre yüzde 24,1 artış gösterdiğini kaydeden Kurtulmuş, Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili kurum payları hariç tutulduğunda karşılaştırılabilir artış oranının yüzde 22,3 olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, 2027 yılı için teklif edilen toplam bütçenin 33 milyar 787 milyon lira olduğunu belirterek, "Stratejik plandaki amaçlar doğrultusunda hizmetleri öncelendirdik, kaynak kullanımında verimliliği ve tasarruf tedbirlerini esas aldık" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TBMM Başkanlığı ve bağlı kurumların bütçe tekliflerini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , komisyonda yaptığı sunumda Meclisin 2027 yılı bütçesine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Kurtulmuş, ihtiyaç duyulması halinde yeni yasal düzenlemeler için de çalışmalar yürütüleceğini belirtti. Sürecin TBMM'de temsil edilen siyasi partiler ve millet iradesi tarafından takip edileceğini vurgulayan Kurtulmuş, üçüncü bir devlet ya da uluslararası kuruluşa ihtiyaç duyulmayacağını ifade etti.

Komisyonun üç temel görevi olacağını kaydeden Kurtulmuş, bunları kanunun uygulanmasını yakından takip etmek, terör örgütünün silahsızlanma ve fesih sürecini izlemek, karar ve dosyaların hukuki çerçevede takibini sağlamak şeklinde sıraladı.

(Foto: AA)

TBMM'NİN YASAMA FAALİYETLERİNİ AÇIKLADI

Meclisin 28'inci dönem çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kurtulmuş, Başkanlığa 4 bin 3 kanun teklifi sunulduğunu, Genel Kurul gündemine alınan 264 tekliften 142'sinin kanunlaştığını söyledi.

Kurtulmuş'un paylaştığı bilgilere göre, Genel Kurulda 380 birleşim ve 1803 oturum gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 bin 911 saat toplantı yapılırken 104 bin sayfayı aşan tutanak hazırlandı. Komisyon görüşmeleri ve diğer tutanak hizmetleriyle birlikte Meclis kayıtlarının toplamı 211 bin sayfayı aştı.

TBMM'nin kabul ettiği 15 metinden 9'unun İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve bölge ülkelerine yönelik saldırganlığıyla ilgili olduğunu belirten Kurtulmuş, Meclisin çeşitli konularda 142 karar aldığını da bildirdi. Yasama dokunulmazlığı kapsamında ise 692'si önceki dönemden kalan toplam 1096 dosyanın komisyonda beklediğini kaydetti.