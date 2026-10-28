İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sekizinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirme paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulması amacıyla hazırlanan 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun, 27 Ekim 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun kapsamında, SPK'nın 27 Ekim 2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kararı ile tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esaslar da belirlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düzenlenen 8. Fon Kurulu toplantısına başkanlık etti. (Foto: AA)

27 FONUN TASFİYE İŞLEMLERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE TAMAMLANDI

SPK'nın 15 Ekim 2026 tarihli kararıyla tasfiye ödemelerine başlanan Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin işlemlerde, 31 fonun 27'sinin tasfiyesi 23 Ekim 2026 itibarıyla büyük ölçüde tamamlandı.

Bu kapsamda toplam 26 bin 152 hesaba 27,2 milyar TL ödeme yapıldı. Söz konusu grupta kalan 4 fonun tasfiyesine ilişkin çalışmalar ise devam ediyor.

FON SAYISI 131'DEN 38'E DÜŞTÜ

Açıklamada, başından bu yana tasfiye sürecinde olan fon sayısının 131'den 38'e düştüğü bildirildi. Bu süreçte 71 bin 899 hesaba toplam 68 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye ödemesi yapıldı.

TMSF nezdinde oluşturulan hesaplara iadeler devam ederken MASAK'ın; fon soruşturmasına konu şirketler, manipülasyon şüphesi bulunan kişiler, gerçekleştirilen şüpheli işlemler ve fonların gerçek faydalanıcıları hakkında yurt dışı bağlantılı çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü belirtildi.

İLK ARA ÖDEMELER 30 EKİM'DE BAŞLAYACAK

TBMM'de kabul edilen 7596 sayılı Kanun ve ilgili SPK usul ve esas kararıyla süreçleri netleşen olağanüstü tasfiye kapsamındaki fonlarda ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 Cuma günü başlaması öngörülüyor.

Öte yandan, benzer sorunların yeniden yaşanmaması amacıyla yapısal adımları içerecek Kanun Teklifi taslağına ilişkin teknik hazırlıkların hızlandırılacağı bildirildi. Sektör paydaşlarıyla istişare edilerek olgunlaştırılacak taslak, TBMM'nin takdirine sunulacak.