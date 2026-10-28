Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Türkiye'nin eğitimdeki dijital altyapısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

EBA'nın dünyanın en büyük eğitim içerik portallerinden biri hâline geldiğini belirten Bakan Tekin, dijital eğitim altyapısı için bugüne kadar büyük bir kamu kaynağı aktarıldığını vurguladı.

"OECD ÜLKELERİ ARASINDA EN İYİ NOKTADAYIZ"

Türkiye'nin dijital eğitim altyapısındaki konumuna dikkat çeken Bakan Tekin, EBA'nın ulaştığı kullanıcı sayısının altını çizerek şunları kaydetti:



"EBA'nın bugün yaklaşık 6 milyon aktif kullanıcısı var. Bu, Avrupa ülkeleri arasında açık ara en iyi olduğumuz bir konu. Eğitim öğretime dijital altyapının hazırlığı anlamında Türkiye, OECD ülkeleri arasında en iyi noktada. Materyal eksikliği açısından OECD ortalamasının çok çok altındayız."

DİJİTAL ALTYAPIYA 9 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK

Dünyada dijital alanda yaşanan hızlı değişimlere ve Türkiye'nin bu sürece adaptasyonuna değinen Tekin, 2011 yılından bu yana yapılan yatırımların boyutunu şu sözlerle açıkladı:

"Şu an EBA içerik olarak bu noktaya geldi. Bu altyapı için 2011'den itibaren yaklaşık olarak 9 milyar dolar civarında kamu kaynağı aktarıldığını da ifade edeyim."

"DÜNYANIN EN BÜYÜK EĞİTİM PORTALLERİNDEN BİRİ OLMAK ÜZERE KURGULADIK"

EBA'nın kuruluş felsefesini ve okullardaki teknolojik donanım süreçlerini anlatan Millî Eğitim Bakanı Tekin, projenin gelişim aşamalarını şu ifadelerle özetledi:

"Dijital alanda çok önemli değişiklikler oluyor. Türkiye'nin bir an önce eğitimde dijital altyapıyı kullanabileceği bir mekanizmayı kurması gerektiği varsayımından hareket etmiştik. Okullarımızda internet altyapısı, dersliklerimizde etkileşimli tahta bu projenin olmazsa olmazlarıydı. Bu altyapıyı kurduktan sonra çocuklarımızın bu altyapıyla birlikte kullanabilecekleri ana mekanizma ne olmalı? Buraya da odaklandık ve EBA'yı şu an dünyanın en büyük eğitim içerik portallerinden bir tanesi olmak üzere kurguladık."