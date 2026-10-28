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Yeni Parti'nin kurultay tarihi belli oldu

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yeni Parti'nin kurultay tarihi belli oldu

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin 1'inci Olağan Genel Kurultayı'na ilişkin, "Kurultayımızın 14-15 Kasım tarihinde Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlaması konusunda oy birliğiyle bir karar aldık" dedi.

Yeni Parti Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, toplantının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Emre, Parti Meclisi'nde 1'inci Olağan Genel Kurultay ile ilgili alınan kararı duyurarak, "Bugün Parti Meclisi toplantımızda kurultayımızın 14-15 Kasım tarihinde Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlaması konusunda oy birliğiyle bir karar aldık. 5 Kasım 2026 tarihine kadar üye olanlar, 8 Kasım'da gerçekleşecek genel başkanlık seçimi ön seçimde oy kullanabilecekler" diye konuştu.

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