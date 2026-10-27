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Fon tasfiyesinde ödemeler ne zaman yapılacak? Cevdet Yılmaz açıkladı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fon tasfiyesinde ödemeler ne zaman yapılacak? Cevdet Yılmaz açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olağanüstü tasfiyeyle ilgili ödemelerin cuma günü itibarıyla başlayacağını açıkladı. Yılmaz, 1 milyon liraya kadar olan ödemelerin İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olağanüstü tasfiyeyle ilgili ödemelere ilişkin açıklamada bulundu.

GÖZLER CUMA GÜNÜNDE

Yılmaz, 1 milyon liraya kadar olan ödemelerin cuma günü itibarıyla başlayacağını belirtti.

Ödemelerin İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla gerçekleştirileceğini açıklayan Yılmaz, sürecin cuma günü itibarıyla devreye alınacağını ifade etti.

Yılmaz'ın açıklaması şöyle:

"Olağanüstü tasfiyeyle ilgili 1 milyon liraya kadar ödemeler cuma günü itibarıyla İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla başlayacak."

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