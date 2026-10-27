Fon tasfiyesinde ödemeler ne zaman yapılacak? Cevdet Yılmaz açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olağanüstü tasfiyeyle ilgili ödemelerin cuma günü itibarıyla başlayacağını açıkladı. Yılmaz, 1 milyon liraya kadar olan ödemelerin İş Bankası ve Ziraat Bankası kanalıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.