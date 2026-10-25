Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İyi niyetli yatırımcıların haklarının korunmasının öncelikleri olduğunu belirten Gürlek, gönüllü iadelerin hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmadığını vurguladı. İade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasının esas olduğunu ifade eden Bakan Gürlek, soruşturmalar kapsamında mal varlıklarına yönelik koruma tedbirlerinin uygulandığını açıkladı.

"Fon soruşturmaları kapsamında yapılan gönüllü iadelerin hukuki niteliği konusunda hiçbir tereddüde yer bırakılmayacaktır. Gönüllü iade yapılması, tek başına hiçbir gerçek veya tüzel kişinin hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Mağduriyetlerin giderilmesine katkı sağlayan bu iadeler, soruşturmaların yürütülmesine ve delillerin değerlendirilmesine engel teşkil etmez."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda fon soruşturmalarında fırsatçılar ile iyi niyetli yatırımcılar arasındaki ayrımın hassasiyetle gözetildiğini belirten Bakan Gürlek, sermaye piyasalarına duyulan güvenin korunması, vatandaşların hak ve birikimlerinin güvence altına alınması ve hukuka aykırı kazançların ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmaların titizlikle takip edildiğini ifade etti.

"Önceliğimiz iade edilen tutarların gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasıdır. Bu kapsamda iadelerin kaynağı, zamanı, miktarı ve gerçek hak sahiplerine ulaştırılma biçimi titizlikle incelenecek, ilgili kişi ve işlemler hakkındaki iddialar da elde edilen deliller ışığında ayrıca hukuken değerlendirilecektir."

İade edilen paraların gerçek hak sahiplerine ulaştırılmasının öncelikleri olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, iadelerin bütün yönleriyle inceleneceğini belirterek şunları kaydetti:

Bakan Gürlek, gönüllü iadelerin hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmadığını ve ilave malvarlığı tedbirlerinin uygulanabileceğini bildirdi.

"MAL VARLIKLARINA İLAVE TEDBİRLER UYGULANABİLİR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda mal varlıklarının kaçırılmasını, devredilmesini veya gizlenmesini önlemek amacıyla koruma tedbirleri uygulandığını belirten Bakan Gürlek, açıklamasına şöyle devam etti:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında mal varlıklarının kaçırılmasını, devredilmesini veya gizlenmesini önlemek ve iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarını güvence altına almak amacıyla soruşturma konusu işlemlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen gerçek ve tüzel kişilerin mal varlıklarına yönelik koruma tedbirleri uygulanmıştır. Elde edilecek yeni bilgi, belge ve deliller doğrultusunda hukuki şartların oluşması halinde ilgili adli makamlarca ilave mal varlığı tedbirleri de uygulanacaktır. İlgili kurumlarla koordinasyon içinde soruşturmaların sağlıklı yürütülmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli adımlar atılacaktır."

İyi niyetli yatırımcıların haklarının korunması ve sorumlular hakkında hukukun gereğinin yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini vurgulayan Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarının korunması ve sorumlular hakkında hukukun gereğinin yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hiçbir hukuka aykırılığın karşılıksız kalmaması, mağduriyetlerin giderilmesi ve adaletin eksiksiz tecellisi için kararlılıkla çalışacağız!"