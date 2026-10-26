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Esenler'de geceyi aydınlatan çatı yangını! 5 katlı bina alev alev yandı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Esenler'de geceyi aydınlatan çatı yangını! 5 katlı bina alev alev yandı

İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Esenler Menderes Mahallesi 319. Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre sokak üzerindeki 5 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokak üzerinde güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yangın, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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