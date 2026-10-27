10 öğrenciden 5'i yapay zekâ kullanıyor! Ödevlerde başarı artarken öğrenme tehlikede mi?
Yapay zekâ, öğrencilerin ödev ve araştırma alışkanlıklarını değiştiriyor. Paylaşılan PISA 2025 verilerine göre Türkiye'deki 15 yaş grubu öğrencilerin yüzde 52'si haftada en az bir kez yapay zekâ kullanıyor. OECD'nin 2026 Dijital Eğitim Görünümü Raporu ise yapay zekâ desteğiyle hazırlanan başarılı ödevlerin her zaman kalıcı öğrenmeye dönüşmediğine dikkat çekiyor.
Yapay zekâ, öğrencilerin ödev hazırlama ve araştırma alışkanlıklarını değiştiriyor. Paylaşılan PISA 2025 verilerine göre Türkiye'deki 15 yaş grubu öğrencilerin yüzde 52'si haftada en az bir kez yapay zekâ sohbet uygulamalarından yararlanıyor.
OECD'nin 2026 Dijital Eğitim Görünümü Raporu ise yapay zekâ desteğiyle elde edilen yüksek performansın her zaman kalıcı öğrenmeye dönüşmediğini ortaya koyuyor.
TÜRKİYE OECD ORTALAMASININ ÜZERİNDE
Sabah'ta yer alan habere göre, PISA 2025 verilerine göre Türkiye'de öğrencilerin yüzde 52'si öğrenmelerine yardımcı olması amacıyla haftada en az bir kez yapay zekâ kullanırken OECD ortalaması yüzde 46'da kalıyor.
Öğrencilerin yüzde 44'ü yazılı ödev hazırlamak, yüzde 44'ü araştırma yapmak, yüzde 34'ü ise metinleri özetlemek için yapay zekâdan yararlanıyor. OECD ortalamaları ise sırasıyla yüzde 29, 31 ve 30 olarak belirtiliyor.
ÖDEVLERDE BAŞARI ARTIYOR ANCAK ÖĞRENME GARANTİ DEĞİL
OECD'nin 2026 Dijital Eğitim Görünümü Raporu, yapay zekâ desteğiyle hazırlanan çalışmaların daha kaliteli olabildiğini ancak bunun her zaman kalıcı öğrenme sağlamadığını gösteriyor.
Bazı araştırmalarda, yapay zekâ kullanan öğrencilerin performans avantajının teknoloji desteği olmadan yapılan sınavlarda ortadan kalktığı, hatta tersine döndüğü görülüyor.
HER 5 ÖĞRENCİDEN BİRİ HER GÜN KULLANIYOR
OECD ülkelerinde öğrencilerin yaklaşık beşte biri, okul çalışmaları için yapay zekâyı neredeyse her gün kullanıyor. Ancak kullanım sıklığı ile akademik başarı arasında doğrudan bir ilişki bulunmuyor.
OECD, öğrencilerin başarısında yapay zekânın ne kadar kullanıldığından çok hangi amaçla ve nasıl kullanıldığının önemli olduğuna dikkat çekiyor.
ÖĞRETMENLER AKADEMİK DÜRÜSTLÜKTEN ENDİŞELİ
TALIS 2024 bulgularına göre ortaokul öğretmenlerinin yüzde 72'si, yapay zekânın öğrencilerin başkalarına veya teknolojiye hazırlattıkları çalışmaları kendi ürünleri gibi sunmalarına imkân tanıyarak akademik dürüstlüğe zarar verebileceğini düşünüyor.
Öğretmenlerin yüzde 37'si ise yapay zekâyı mesleki çalışmalarında kullandığını belirtiyor.
OECD'DEN ELEŞTİREL DÜŞÜNME VURGUSU
PISA 2025 verilerine göre OECD ülkelerindeki öğrencilerin yaklaşık yüzde 60'ı, derslerde yapay zekânın ürettiği bilgilerin kalitesini değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapıyor.
OECD, yapay zekânın öğrencinin yerine düşünmesi yerine, eleştirel düşünme ve öğrenme becerilerini geliştiren bir araç olarak kullanılmasını öneriyor.