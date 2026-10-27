Yapay zekâ, öğrencilerin ödev hazırlama ve araştırma alışkanlıklarını değiştiriyor. Paylaşılan PISA 2025 verilerine göre Türkiye 'deki 15 yaş grubu öğrencilerin yüzde 52'si haftada en az bir kez yapay zekâ sohbet uygulamalarından yararlanıyor.

Türkiye'de öğrencilerin yüzde 52'si yapay zekâ kullanıyor! OECD'den dikkat çeken rapor (Foto: AA)

OECD'nin 2026 Dijital Eğitim Görünümü Raporu ise yapay zekâ desteğiyle elde edilen yüksek performansın her zaman kalıcı öğrenmeye dönüşmediğini ortaya koyuyor.

TÜRKİYE OECD ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Sabah'ta yer alan habere göre, PISA 2025 verilerine göre Türkiye'de öğrencilerin yüzde 52'si öğrenmelerine yardımcı olması amacıyla haftada en az bir kez yapay zekâ kullanırken OECD ortalaması yüzde 46'da kalıyor.

Öğrencilerin yüzde 44'ü yazılı ödev hazırlamak, yüzde 44'ü araştırma yapmak, yüzde 34'ü ise metinleri özetlemek için yapay zekâdan yararlanıyor. OECD ortalamaları ise sırasıyla yüzde 29, 31 ve 30 olarak belirtiliyor.

ÖDEVLERDE BAŞARI ARTIYOR ANCAK ÖĞRENME GARANTİ DEĞİL

OECD'nin 2026 Dijital Eğitim Görünümü Raporu, yapay zekâ desteğiyle hazırlanan çalışmaların daha kaliteli olabildiğini ancak bunun her zaman kalıcı öğrenme sağlamadığını gösteriyor.

Bazı araştırmalarda, yapay zekâ kullanan öğrencilerin performans avantajının teknoloji desteği olmadan yapılan sınavlarda ortadan kalktığı, hatta tersine döndüğü görülüyor.