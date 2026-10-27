İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, Anadolu Yakası’nda hayatı olumsuz etkiledi. Pendik ve Tuzla’da cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı. Pendik’te alt geçitte aracı stop eden Cengiz Bektaş ve üniversiteye götürmek istediği kızı, çevredekilerin yardımıyla kurtuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece başlayan sağanak, sabahın ilk saatlerinde şiddetini artırdı. Anadolu Yakası'nda özellikle Pendik ve Tuzla'da su baskınları yaşandı.

Cadde ve sokaklarda biriken sular nedeniyle bazı yollar ve alt geçitler göle dönerken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Su basan bölgelerde bazı sürücüler araçlarıyla mahsur kaldı.

ALT GEÇİTTE ARACI STOP ETTİ

Pendik'in Çamçeşme Mahallesi'nde bulunan alt geçit de sağanak nedeniyle suyla doldu. Alt geçitten geçmeye çalışan Cengiz Bektaş'ın aracı suyun içinde stop etti. Üniversiteye götürmek istediği kızıyla birlikte araçta mahsur kalan Bektaş ve kızı, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Aracını bulunduğu yerden çıkarmak için çekici çağıran Bektaş, ekiplerin gelmesini bekledi.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Yaşadıklarını anlatan Cengiz Bektaş, sabah saatlerinde servis minibüslerinin de alt geçitten geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Sabah geçerken servis minibüsleri de dahil herkes geçiyordu. Ben de geçerken bir anda araba stop etti. Canımızı zor kurtardık. Sabah kızımı üniversiteye götürüyordum. Yardım edip bizi buradan çıkardılar. Çekiciyi çağırdım, onu bekliyorum."

İstanbul'da sağanağın gün içinde de etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.