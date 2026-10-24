Maltepe'de gecekonduda feci yangın: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
İstanbul Maltepe'de bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, yürekleri dağlayan bir faciaya yol açtı. Alevlerin sardığı evde mahsur kalan aileden anne ve baba itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yaralı olarak kurtarılırken, 12 yaşındaki çocukları İ.K. ise feci şekilde can verdi.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında 12 yaşındaki İ.K. yaşamını yitirdi, annesi ve babası yaralandı. Ekipler tarafından evden çıkarılan çifte ambulansta müdahale edildi.
ÜÇ KİŞİLİK AİLE ALEVLERİN ARASINDA MAHSUR KALDI
Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'ndeki gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Evde mahsur kalan üç kişilik aileden anne ve baba, ekiplerin çalışmasıyla dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen ve hafif yaralandıkları belirlenen çifte sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, ÇOCUKTAN ACI HABER GELDİ
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İçeride mahsur kalan 12 yaşındaki İ.K.'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.