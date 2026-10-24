Maltepe'de gecekonduda feci yangın: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

İstanbul Maltepe'de bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, yürekleri dağlayan bir faciaya yol açtı. Alevlerin sardığı evde mahsur kalan aileden anne ve baba itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yaralı olarak kurtarılırken, 12 yaşındaki çocukları İ.K. ise feci şekilde can verdi.