-°C
CANLI YAYIN

Maltepe'de gecekonduda feci yangın: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Maltepe'de gecekonduda feci yangın: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

İstanbul Maltepe'de bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, yürekleri dağlayan bir faciaya yol açtı. Alevlerin sardığı evde mahsur kalan aileden anne ve baba itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yaralı olarak kurtarılırken, 12 yaşındaki çocukları İ.K. ise feci şekilde can verdi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında 12 yaşındaki İ.K. yaşamını yitirdi, annesi ve babası yaralandı. Ekipler tarafından evden çıkarılan çifte ambulansta müdahale edildi.

Maltepe'de gecekonduda feci yangın: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! - 1

ÜÇ KİŞİLİK AİLE ALEVLERİN ARASINDA MAHSUR KALDI

Gülsuyu Mahallesi Hasanbey Caddesi'ndeki gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Maltepe'de gecekonduda feci yangın: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! - 2

Evde mahsur kalan üç kişilik aileden anne ve baba, ekiplerin çalışmasıyla dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen ve hafif yaralandıkları belirlenen çifte sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Maltepe'de gecekonduda feci yangın: 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! - 3

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, ÇOCUKTAN ACI HABER GELDİ

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İçeride mahsur kalan 12 yaşındaki İ.K.'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Dev gemi için alarm verildi
Sonraki Haber
Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası: Dev gemi için alarm verildi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın