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İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda skandal LGBT provokasyonu! Yumruklar havada uçuştu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda skandal LGBT provokasyonu! Yumruklar havada uçuştu

İstanbul Barosu'nun Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 128. Olağan Genel Kurulu'nda skandal görüntüler yaşandı. Bağımsız Avukatlar Grubu'nun adayı Avukat Arife Gökkaya Dinç’in konuşmasının ardından salonda açılan LGBT bayrağı tansiyonu bir anda tırmandırdı. Gerilimin ardından avukatlar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

Haliç Kongre Merkezi'nde 9 adayın baro başkanlığı için yarıştığı genel kurulda, Bağımsız Avukatlar Grubu Başkan Adayı Arife Gökkaya Dinç kürsüye çıkarak meslektaşlarına hitap etti.

İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda skandal LGBT provokasyonu! Yumruklar havada uçuştu (Foto: Ahaber.com.tr) İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda skandal LGBT provokasyonu! Yumruklar havada uçuştu (Foto: Ahaber.com.tr)


Dinç'in konuşmasını tamamlamasının ardından salonda bulunan bir grup şahıs provokasyona soyunarak kürsü önünde LGBT bayrağı açtı ve Dinç'in kürsüden inmesini engellemeye çalıştı.

İSTANBUL BAROSU GENEL KURULU'NDA LGBT PROVOKASYONU

Salonda gerilimi tırmandıran eylemci grup, "Nefrete inat, yaşasın hayat" şeklinde skandal sloganlarıyla ortalığı karıştırmaya çalıştı.

İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda LGBT provokasyonu: Konuşmasını tamamlayan adayın kürsüden inişini engellediler (Foto: Ahaber.com.tr) İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda LGBT provokasyonu: Konuşmasını tamamlayan adayın kürsüden inişini engellediler (Foto: Ahaber.com.tr)


SLOGANLAR YÜKSELDİ, YUMRUKLAR KONUŞTU
Açılan LGBT paçavrası ve provokatif tutuma salondaki diğer meslektaşlarından çok sert tepki geldi. Salonda bulunan bir başka avukat grubu ayağa kalkarak, tepkilerini dile getirdi. İki grup arasında karşılıklı atılan sloganlar ve yükselen sözlü atışma saniyeler içinde fiziksel kavgaya dönüştü. Hukukçuların yer aldığı salonda tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.

(Foto: Ahaber.com.tr) (Foto: Ahaber.com.tr)


DİVAN HEYETİ KURULA ARA VERDİ
Yaşanan arbedenin büyümesi ve salonun kontrol edilemez hale gelmesi üzerine divan heyeti acil müdahalede bulundu. Divan yönetimi arbedeyi sonlandırmak adına genel kurula 15 dakika zorunlu ara verildiğini duyurdu.

(Foto: Ahaber.com.tr) (Foto: Ahaber.com.tr)

Güvenlik ve araya giren meslektaşların müdahalesiyle tarafların yatıştırılmasının ardından, 128. Olağan Genel Kurul adayların konuşmalarıyla kaldığı yerden devam etti.

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#LGBT #İstanbul Barosu
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