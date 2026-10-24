İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda skandal LGBT provokasyonu! Yumruklar havada uçuştu
İstanbul Barosu'nun Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 128. Olağan Genel Kurulu'nda skandal görüntüler yaşandı. Bağımsız Avukatlar Grubu'nun adayı Avukat Arife Gökkaya Dinç’in konuşmasının ardından salonda açılan LGBT bayrağı tansiyonu bir anda tırmandırdı. Gerilimin ardından avukatlar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.
Haliç Kongre Merkezi'nde 9 adayın baro başkanlığı için yarıştığı genel kurulda, Bağımsız Avukatlar Grubu Başkan Adayı Arife Gökkaya Dinç kürsüye çıkarak meslektaşlarına hitap etti.
Dinç'in konuşmasını tamamlamasının ardından salonda bulunan bir grup şahıs provokasyona soyunarak kürsü önünde LGBT bayrağı açtı ve Dinç'in kürsüden inmesini engellemeye çalıştı.
Salonda gerilimi tırmandıran eylemci grup, "Nefrete inat, yaşasın hayat" şeklinde skandal sloganlarıyla ortalığı karıştırmaya çalıştı.
SLOGANLAR YÜKSELDİ, YUMRUKLAR KONUŞTU
Açılan LGBT paçavrası ve provokatif tutuma salondaki diğer meslektaşlarından çok sert tepki geldi. Salonda bulunan bir başka avukat grubu ayağa kalkarak, tepkilerini dile getirdi. İki grup arasında karşılıklı atılan sloganlar ve yükselen sözlü atışma saniyeler içinde fiziksel kavgaya dönüştü. Hukukçuların yer aldığı salonda tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.