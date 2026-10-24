İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda skandal LGBT provokasyonu! Yumruklar havada uçuştu

Haliç Kongre Merkezi'nde 9 adayın baro başkanlığı için yarıştığı genel kurulda, Bağımsız Avukatlar Grubu Başkan Adayı Arife Gökkaya Dinç kürsüye çıkarak meslektaşlarına hitap etti.

Dinç'in konuşmasını tamamlamasının ardından salonda bulunan bir grup şahıs provokasyona soyunarak kürsü önünde LGBT bayrağı açtı ve Dinç'in kürsüden inmesini engellemeye çalıştı.

İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda LGBT provokasyonu: Konuşmasını tamamlayan adayın kürsüden inişini engellediler (Foto: Ahaber.com.tr)



SLOGANLAR YÜKSELDİ, YUMRUKLAR KONUŞTU

Açılan LGBT paçavrası ve provokatif tutuma salondaki diğer meslektaşlarından çok sert tepki geldi. Salonda bulunan bir başka avukat grubu ayağa kalkarak, tepkilerini dile getirdi. İki grup arasında karşılıklı atılan sloganlar ve yükselen sözlü atışma saniyeler içinde fiziksel kavgaya dönüştü. Hukukçuların yer aldığı salonda tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.