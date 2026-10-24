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Mardin'de katliam gibi kaza! Otomobil sulama kanalına düştü: 4’ü çocuk, 6 ölü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mardin'de katliam gibi kaza! Otomobil sulama kanalına düştü: 4’ü çocuk, 6 ölü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Nusaybin ilçesi Cizre yolu üzerindeki kırsal Tepealtı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 ADZ 606 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına uçtu.

Mardin'de otomobil su kanalına uçtu: 4'ü çocuk, 6 ölüMardin'de otomobil su kanalına uçtu: 4'ü çocuk, 6 ölü



İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk'ün (9) yaşamını yitirdiği belirlendi.

(Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



Kazada yaralanan Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (28) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kadın da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ölen 6 kişinin cenazeleri, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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