Mardin'de katliam gibi kaza! Otomobil sulama kanalına düştü: 4’ü çocuk, 6 ölü

Mardin'de otomobil su kanalına uçtu: 4'ü çocuk, 6 ölü





İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Mehmet Şirin Öztürk (11) ve Lavin Öztürk'ün (9) yaşamını yitirdiği belirlendi.