İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu “Ailem Güvende" soruşturması kapsamında son 1 yıl içerisinde 118 LGBT propagandası niteliği taşıyan içerik üreten T24 adlı internet haber portalının internet ve sosyal medya hesapları İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince kapatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında T24 adlı internet haber portalı hakkında karar verildi.

Soruşturma kapsamında, son 1 yıl içerisinde LGBT propagandası niteliğinde olduğu değerlendirilen 118 içeriğin yayımlandığı belirtilen T24'ün internet sitesi ile sosyal medya hesaplarının İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kapatıldığı bildirildi.

Alınan kararın uygulanmak üzere Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderildiği öğrenildi.

İşte T24 - LGBT propagandası yer alan köşe yazıları...

No Yazar Yazı başlığı 1 Pınar Doğu Kamu spotu: LGBTI+ hakları insan haklarıdır 2 Çiğdem Anad LGBT artılar olsun mu, başka kimler olsun? 3 Zeynel Lüle LGBTI ve nefret dili 4 Mehmet Y. Yılmaz Toplumsal barışa karşı alçak bir plan 5 Candan Yıldız Kamuda LGBTI çalışanlara ilişkin tablo özel sektöre göre daha ağır 6 Gürsel Goncu Biz önümüze bakalım, aman geçmişte kalmayalım 7 Yıldız Tar Sekiz soruda Anayasa ve LGBTI'lara ayrımcılık 8 Burak Soyer Onur Ünsal: Anladık ki yoksulluk, işçilik, LGBT problemleri... 9 Pınar Okyay İstanbul Sözleşmesi'nin 10. yılında 10 Gökçer Tahincioğlu Bordo gül ve korku akşamı 11 Tamer Yakut LGBTI kavramı için farklı bir okuma: İş gücü çeşitliliği 12 Cansu Çamlıbel Prof. Dr. Fuat Keyman: Böyle giderse Türkiye Yüzyılı Cumhuriyet'in devamı olmayabilir 13 Mehmet Ali Çiçekdağ San Francisco LGBTİQ+ Onur Yürüyüşü 14 Ertuğrul Özkök LGBT kırmızı halısı üzerine dikilen Lego gökdeleninde bayramlaşma 15 Rıza Türmen Aynı cinsiyet evlilikleri 16 Yıldız Tar Depremde katmerlenen ayrımcılık... 17 Atilla Dorsay Onur Yürüyüşü engellenen o onurlu güzel insanlar için 18 Leyla Alp Cinsel yönelim değil, nefret bulaşıcıdır 19 Pınar Doğu Gökkuşağını silemezsiniz 20 Leyla Alp Homofobi bir hastalıktır 21 Gökçer Tahincioğlu Gökkuşağı ve ikiyüzlülük 22 Tuğrul Eryılmaz Villarda partiler, Pride haftası, Filmmor 23 Candan Yıldız Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Hüseyin Arif anlattı... 24 Gökçer Tahincioğlu LGBT, gökkuşağı, Beyaz Toroslar ve karanlık 25 Ertuğrul Özkök Yılın ilk kehaneti: Bu masadan kaç kişi bu yıl bir LGBT harfi...

LGBT PROPAGANDASINA RAĞMEN "İFTİRA" KILIFI

118 LGBT propagandası niteliği taşıyan içerik gündemde olan T24 ise sosyal medya hesaplarından dikkat çeken paylaşımda bulundu.

T24'ün X paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Yapılan açıklamada, "Sosyal medyada başlatılan iftira kampanyası sonrası T24'ün internet ve sosyal medya hesapları için kapatma kararı!" ifadeleri yer aldı.

T24 VE T24'ÜN X HESABINA ERİŞİM ENGELİ KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, internet ortamında yer alan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesinin talep edildiği görüldü.

HUKUKİ SEBEPLER VE GEREKÇE

Talebin, internet ortamında yer alan yayınlarla ilgili erişimin engellenmesine ilişkin olduğu belirtildi.

Kararda, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesine yer verildi.

Söz konusu maddenin ilgili bölümünde, yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerinden bir veya birkaçına bağlı olarak internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebileceği belirtildi.

Kararda ayrıca, 8/A maddesinin üçüncü fıkrasında erişimin engellenmesi kararlarının, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım veya bölümle ilgili olarak URL gibi yöntemlerle içeriğe erişimin engellenmesi şeklinde verileceği, teknik olarak içeriğe erişimin engellenemediği veya bu yöntemle ihlalin önlenemediği durumlarda ise internet sitesinin tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilebileceğinin düzenlendiği aktarıldı.

Yukarıdaki kanun hükmü dikkate alınarak dosya kapsamının incelenmesi sonucunda, kolluk kuvvetlerince yapılan araştırmalar neticesinde; genç yaştaki ve reşit olmayan bireylerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularındaki gelişim süreçlerini olumsuz yönde etkileyerek cinsiyet değişikliğine yönlendiren dernekler, bu durumun toplum içerisinde normal karşılanan bir olgu haline getirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunan ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti veren kişiler ile ahlaki ve dini değerler açısından toplumun bunu benimsemesini amaçlayan eğlence amaçlı işletmelere yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında işletmeler, dernekler ve sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan diğer kişilerin söz konusu sosyal medya hesapları üzerinden Türk aile yapısını zayıflatmaya yönelik paylaşımlar yaptığının anlaşıldığı ifade edildi.

Kararda, https://x.com/t24comtr ve https://t24.com.tr/ isimli sitelerin yaklaşık bir yıllık süreçte aile düzeninin bozulmasına yönelik 118 sözde haber paylaşımı yaptığı, söz konusu haber paylaşımlarının Türk aile düzeninin bozulmasına ve Türk aile yapısının zayıflatılmasına yönelik olduğu, genç yaştaki ve reşit olmayan bireylerin cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği konularındaki gelişim süreçlerini olumsuz yönde etkileyecek nitelikte olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bu kapsamda, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi gereğince suç işlenmesinin önlenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla erişimin engellenmesine ve içeriğin yayından çıkarılmasına karar verilmesi gerektiği ifade edildi.

KARAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 29.09.2026 tarih ve 2026/143015 soruşturma sayılı talebinin kabulüne karar verildi.