Ömer Çelik'ten BM mesajı: Daha adil bir dünya için mücadele sürecek
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Birleşmiş Milletler’in kuruluş yıl dönümünde küresel sisteme eleştiri geldi. Çelik, daha adil bir dünya düzeni ve çifte standartların sona ermesi için Türkiye’nin mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.
Çelik, paylaşımında küresel krizlerin daha adil bir uluslararası düzene duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bugün küresel ölçekte yaşanan krizler, insanlığın barış ve adalet arayışında daha adil bir uluslararası mimariye olan ihtiyacını her zamankinden daha net ortaya koymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya Beşten Büyüktür' ve 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' vizyonu doğrultusunda; uluslararası hukukun üstün kılındığı, çifte standartların son bulduğu ve mazlumların sesinin duyulduğu bir küresel düzen için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz."