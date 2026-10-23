Van’da TIR ile çarpışan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 11 yaralı
Giriş Tarihi:
|
Van’ın Gürpınar ilçesinde TIR ile çarpışan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 1’i ağır 11 kişi yaralanırken, araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Gürpınar ilçesinin Çavuştepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen TIR ile yolcu minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs savrularak şarampole yuvarlandı.
ARAÇTA SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE KURTARDI
Kazada minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi Gürpınar İtfaiye Şefliği ekipleri sevk edildi.
Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.