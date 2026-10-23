-°C
CANLI YAYIN

Van’da TIR ile çarpışan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 11 yaralı

Giriş Tarihi:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Van’da TIR ile çarpışan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 11 yaralı

Van’ın Gürpınar ilçesinde TIR ile çarpışan yolcu minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 1’i ağır 11 kişi yaralanırken, araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Gürpınar ilçesinin Çavuştepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen TIR ile yolcu minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs savrularak şarampole yuvarlandı.

ARAÇTA SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE KURTARDI

Kazada minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi Gürpınar İtfaiye Şefliği ekipleri sevk edildi.

(Foto: DHA)(Foto: DHA)

Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İşçi servisi şarampole devrildi: 6 yaralıİşçi servisi şarampole devrildi: 6 yaralı İŞÇİ SERVİSİ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 6 YARALI
Hafif ticari aracın çarptığı yaya kurtarılamadıHafif ticari aracın çarptığı yaya kurtarılamadı HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI YAYA KURTARILAMADI

#Van #Tır #Minibüs #Trafik Kazası
45 dakikalık yol 24 dakikaya düştü: Korgun-Kurşunlu Yolu ile yıllık 560 milyon lira tasarruf hedefleniyor
Sonraki Haber
45 dakikalık yol 24 dakikaya düştü: Korgun-Kurşunlu Yolu ile yıllık 560 milyon lira tasarruf hedefleniyor
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın