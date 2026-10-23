Kaza, öğle saatlerinde Gürpınar ilçesinin Çavuştepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen TIR ile yolcu minibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs savrularak şarampole yuvarlandı.

ARAÇTA SIKIŞAN YARALILARI İTFAİYE KURTARDI

Kazada minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi Gürpınar İtfaiye Şefliği ekipleri sevk edildi.