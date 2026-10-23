Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı’da Korgun-Kurşunlu Yolu’nun açılışını gerçekleştirdi. Toplam 29 kilometre uzunluğundaki yol ile seyahat süresi 45 dakikadan 24 dakikaya düşürüldü. Projeyle zamandan ve akaryakıttan yıllık toplam 560 milyon lira tasarruf sağlanması, karbon emisyonunun ise 8 bin 800 ton azaltılması hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı'da Korgun-Kurşunlu Yolu'nun açılışını yaptı. Açılış töreninde konuşan Uraloğlu, İç Anadolu ile Karadeniz arasında geçiş noktası olan Çankırı'nın Türkiye'nin lojistik ve ekonomik kalkınmasında stratejik bir konuma sahip olduğunu belirtti. Ulaşım yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, Korgun-Kurşunlu Yolu'nun bölgenin lojistik, turizm ve ticaret potansiyeline katkı sağlayacağını ifade etti. SEYAHAT SÜRESİ 21 DAKİKA AZALDI Yolun teknik özellikleri hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, projenin 29 kilometre uzunluğunda ve bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak inşa edildiğini belirtti. Yolun 3,4 kilometresinin bölünmüş yol, 25,6 kilometresinin ise gidiş gelişli ve emniyet şeritli yol olarak tamamlandığını söyledi. Proje kapsamında 47 metre uzunluğunda Kurşunlu Farklı Seviyeli Kavşağı, toplam 89 metre uzunluğunda 3 köprü ve 33 metre uzunluğunda bir çelik menfez de hizmete alındı. Yolun platform genişliğinin 7 metreden 12 metreye çıkarıldığını, tasarım hızının ise saatte 50 kilometreden 70 kilometreye yükseltildiğini kaydeden Uraloğlu, zorlu arazi koşullarında 66 bin metrekare çelik ağ uygulamasıyla ulaşım güvenliğinin artırıldığını bildirdi. Uraloğlu, "Tüm bu çalışmalarımızla güzergah uzunluğunu 2 kilometre kısaltarak 29 kilometreye, seyahat süresini ise 21 dakika azaltarak 45 dakikadan 24 dakikaya düşürdük." dedi.

(Foto: ahaber.com.tr) YILLIK 560 MİLYON LİRA TASARRUF HEDEFLENİYOR Yeni yolun ekonomik ve çevresel katkılarına da değinen Uraloğlu, projeyle yıllık toplam 560 milyon lira tasarruf sağlanacağını belirtti. Bu tutarın 381 milyon lirasının zamandan, 179 milyon lirasının ise akaryakıttan elde edilmesi öngörülüyor. Uraloğlu, araçların karbon emisyonunun da yılda 8 bin 800 ton azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti. Yolun Çankırı'dan Korgun üzerinden Kurşunlu'ya ve D-100 Devlet Yolu'na daha güvenli bağlantı sağlayacağını belirten Uraloğlu, yatırımın bölgenin tarım, turizm ve ticaret faaliyetlerini destekleyeceğini söyledi.

(Foto: ahaber.com.tr) ÇANKIRI'YA 55 MİLYAR LİRAYI AŞAN ULAŞIM YATIRIMI Çankırı'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 2002 yılından bu yana 55 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını açıklayan Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunun 18 kilometreden 256 kilometreye çıkarıldığını belirtti. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli ile bölgedeki ulaşımın özellikle kış aylarında daha konforlu hale geldiğini kaydeden Uraloğlu, Çankırı'da 8 ayrı kara yolu projesinde de çalışmaların sürdüğünü aktardı. ÇANKIRI ÇEVRE YOLU İÇİN HEDEF 2027 Çankırı Çevre Yolu'nda çalışmaların devam ettiğini belirten Uraloğlu, Yapraklı Kavşağı ile Eldivan Kavşağı arasındaki 6 kilometrelik kesimde çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bu bölümün tamamlanmasıyla transit trafiğin şehir merkezinden çevre yoluna aktarılması planlanıyor. Uraloğlu, Çankırı Çevre Yolu'ndaki çalışmaların 2027 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.