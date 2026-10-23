Kaza, saat 07.00 sıralarında Kulu ilçesi Canımana Mahallesi yolunda meydana geldi. Halil Turan (33) yönetimindeki 42 ARU 050 plakalı işçi servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Halil Turan ile minibüste bulunan işçiler Abbas Işık (21), Mehmet Karacar (45), Ömer Turan (23), Alpay Demirci (18) ve Savaş Akilli (29) yaralandı.