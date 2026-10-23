Konya’da işçileri taşıyan servis minibüsü şarampole devrildi: Kazada 6 kişi yaralandı
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Konya’nın Kulu ilçesinde parke taşı döşeme çalışmalarına giden işçileri taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada sürücü Halil Turan ile birlikte 5 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Kulu ilçesi Canımana Mahallesi yolunda meydana geldi. Halil Turan (33) yönetimindeki 42 ARU 050 plakalı işçi servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Halil Turan ile minibüste bulunan işçiler Abbas Işık (21), Mehmet Karacar (45), Ömer Turan (23), Alpay Demirci (18) ve Savaş Akilli (29) yaralandı.
6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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